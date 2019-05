Karlovy Vary - Ondřeje Sokola není třeba představovat.

Ondřej Sokol: Celebrity | Foto: facebook

Do karlovarského divadla dnes zavítá s představením Celebrity. Jde o nečekaný pohled do soukromí herce a téměř všech umělců u nás. „…stand up je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním a zvláštním, odlehčeným hraním…,“ říká o představení Ondřej Sokol.