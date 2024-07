„Když jsem před devíti lety točil Teorii tygra, byl jsem sám onkologickým pacientem. Neznám ideálnějšího představitele, než – li jsem já, který by této ambulanci požehnal. Seriál Smysl pro tumor byl i osvětou. Počet nemocných stoupá a stoupá i mezi mladými. Je dobře, že se ambulance otevírá. Ale je ostuda, že krajské město ji nemělo,“ uvedl Bartoška.

Onkologická ambulance včetně denního stacionáře ovšem v Karlových Varech fungovala, a to v soukromé budově v ulici Libušina, odkud se přestěhovala do nových prostor nemocnice. Je to zatím jediný prvek onkologické péče v karlovarské nemocnici. To se ale má změnit, protože do tří let by podle karlovarského hejtmana Petra Kulhánka právě ve zdejším areálu měla být zahájena výstavba pavilonu G, kde se má nacházet Komplexní onkologické centrum.

Jak zdůraznil ředitel nemocnice Josef März, k zajištění onkologické péče výrazně pomohla Fakultní nemocnice Bulovka, protože ta karlovarská nemá dostatek odborníků na onkologii. „Stacionář a ambulance slouží pro aplikaci cytotoxické léčby onkologických pacientů. Budeme tu podávat standardní chemoterapii, protože léčba vyššího levelu - biologická a imunoterapie se provádí v komplexních onkologických centrech, a tím Karlovy Vary zatím nejsou. Na oddělení se nachází pět křesel a jedno lůžku. Prvního pacienta čekáme v pondělí. Ve starém sídle jsme měli 25 až 30 nemocných denně na jednoho lékaře. Zde jsou připraveny prostory pro dva lékaře,“ upřesnila onkologická lékařka Hana Korunková.

Léčba je ve standardním režimu, tedy během všedních dnů. Pro případ komplikací je zajištěna návaznost na další pracoviště nemocnice.

Na výstavbu Komplexního onkologického centra uvolnil Karlovarský kraj už první půlmiliardu. „Do dvou až tří let by měla začít jeho výstavba. Ministerstvo zdravotnictví už přislíbilo, že by nám s ní mělo pomoci, náklady na realizaci jsou odhadovány na 2 až 2,5 miliardy korun. Co se týče zajištění personálu, rok už funguje spolupráce s nemocnicí Bulovkou a Fakultní nemocnicí v Plzni, které by nám měly pomoci se zajištěním odborníků. Ty se snažíme najít i mezi současnými mediky,“ uzavřel hejtman Kulhánek, který dodal, že centrum by mělo zajistit všechny léčby a všechny metody v boji se zákeřnou nemocí a onkologičtí pacienti tak už nebudou muset cestovat mimo region.