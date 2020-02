Neshody dvou mužů z Karlovarska ve věku 19 a 31 let vyústily nejdříve v hádku, pak ve rvačku a nakonec v odvoz na policejní služebnu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Před několika dny před jedním z barů se oba dostali do slovní rozepře. „Mladší muž se nejprve bezúspěšně snažil několikrát staršího muže kopnout do hlavy. Ten se jeho útoku bránil a snažil sez místa utéct. To se mu však nepodařilo. Muž ho dostihl, shodil jej na zem a chytil do takzvané kravaty,“ líčila mluvčí policie Eva Valtová. Přivolaní policisté oba na místě zajistili a převezli na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Oba byli v době incidentu v podnapilém stavu.