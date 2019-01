Karlovy Vary - Zvyšování nájmů v Karlových Varech

Vlastimil Balcar | Foto: Foto: archiv

Podle karlovarských občanských demokratů není zvýšení nájemného, k němuž přistoupila rada města, jistě populární počin nikdy. ODS se ale ostře ohradila proti tomu, jak radní nárůst cen vysvětlili.

„Rada města nakonec rozhodla o stoprocentním navýšení nájmu. Ovšem původní návrh na usnesení počítal s navýšením o tři sta procent. Jen díky opozičnímu zastupiteli Josefu Murčovi (KSČM), který byl na radě přítomen a na poslední chvíli zachytil hlasování a přesvědčil radu o tvrdosti tohoto kroku, rada snížila nárůst nájemného,“ vysvětlil zastupitel Vlastimil Balcar (ODS).

A co nájemníci? „Za dané situace z toho vyšli docela dobře. Jinak by bylo namístě jim tíživou situaci nějak kompenzovat. Třeba volnými vstupenkami .....do letního kina,“ rýpl si do koalice K20 Balcar.

Stejný názor má i Richard Ullisch, předseda karlovarské ČSSD, který je zásadně proti navýšení nájmů. „Zdražuje se úplně všechno, kde na to naši občané mají brát peníze? Platy jsou zmražené již několik let a spíše klesají, a nyní ještě radnice navrhuje zvýšení nájmu! Chce snad pan primátor ekonomicky zlikvidovat rodiny, které jsou nájemci v městských bytech? Přeci není možné takto razantně z roku na rok zvyšovat poplatky občanům,“ dodal Ullisch.