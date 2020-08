Shodují se na tom nejen lidé z branže, kteří upozorňují i na problémy ohledně pořádání jiných kulturních akcí, ale i opozice.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bylo nejdůležitější podpořit místní turistický ruch a bylo to třeba zorganizovat v rámci Karlovarského kulturního léta (KKL) velmi rychle. „Město oslovilo profesionály v této branži, aby navrhli, co by mohlo do Karlových Varů přilákat návštěvníky, tak aby město bylo plné lidí. Aby fungovaly hotely, restaurace, a ty tak mohly zaměstnávat místní. Podpořit místní podnikatele pro udržení pracovních míst. A je vidět, že hosté skutečně jezdí. To je zásluhou právě těch, kteří program připravili a kteří se o hladký průběh kulturního léta denně starají,“ říká karlovarská primátorka.

Opoziční zastupitelé podporu cestovnímu ruchu vedení města nezazlívají, ale nelíbí se jim organizace akcí. „Již při projednávání ve finančním výboru jsem vznášel výhradu, že organizace kulturního léta je svěřena předem určenému, uzavřenému okruhu několika pořadatelských agentur, bez širší diskuse a zapojení místního kulturního podhoubí,“ poznamenává zastupitel Petr Kulhánek (KOA). Podle něho aktuální ohlasy lidí z kulturní branže tomu bohužel nasvědčují.

„Námitka, že bylo třeba vše domluvit a připravit v časové tísni, neobstojí. Určitě bylo možné vytvořit kostru kulturních událostí se známými umělci a zároveň oslovit místní kulturní subjekty a doplnit je do celkového programu. Realita, která nastala, tedy že místní soubory se o připravovaném kulturním létě dozvídaly nahodile a někteří se pak vlamovali do zavřených dveří, tak zůstává nepěkným šrámem na celkově pozitivním konceptu atraktivního programu karlovarského léta,“ dodává Kulhánek.

A podobné námitky má i zastupitel Jindřich Čermák z Pirátů. „Již v červnu jsme upozorňovali, že přes dramaturgickou zajímavost programu postrádá program Karlovarského kulturního léta hlubší koncept, nevyužívá všechny možnosti, které naše město nabízí, a nedává příliš prostoru pro místní umělce. Líbivost je vykoupena štědrou dotací, která se už v příštích letech nebude opakovat,“ kritizuje Čermák. Podle něho je jedním z největších problémů, který se odráží i na organizaci kulturních akcí, mizerná komunikace mezi jednotlivými organizacemi města, kdy si jednotlivé pořady často vzájemně konkurují. „Do toho vstupují ještě akce dalších pořadatelů, které jsou paradoxně většinou také podpořeny z peněz daňových poplatníků. Ty, stejně jako aktivity bez podpory města, nejsou nikde výrazně podporovány. Osobně mi přijde, že vedení města se rozhodlo jet líbivé PR místo snahy o skutečně promyšlené akce. Ale tak je to v Karlových Varech skoro se vším,“ uzavírá.