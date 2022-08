„Po třiceti letech jsem už unaven,“ zdůvodnil mimo jiné prodej pro Deník už včera. Město má nyní možnost koupit čtyřicetiprocentní klubový podíl za jednorázovou úhradu deseti milionů korun, padesát procent by získal nový majitel a deset procent by vlastnil hokejový Hockey Club Karlovy Vary. „Vše je zatím ve stadiu nabídky a jednání stále probíhají,“ řekla primátorka. Radu města proto požádala o takzvanou alokaci peněz, tedy jakousi nezávaznou rezervaci této částky, pro případ, že se s budoucím majitelem na všem město dohodne a odkoupení čtyřicetiprocentního podílu schválí zastupitelé města.

„Peníze tedy do té doby budou stále na účtu města, nikam se nebudou posílat a nic se z nich nebude platit,“ zdůraznila primátorka. Navíc prý město až dosud nemělo žádnou šanci kontrolovat, jak jsou jeho peníze používány. „Nový majitel si je ale vědom nezastupitelné role města v podpoře sportující mládeže, a proto nabídl městu podíl v klubu a možnost kontroly využití městských peněz,“ vysvětlila primátorka.

Vary zvažují koupi podílu v HC Energii

Podle Pirátů je návrh koupě části hokejového klubu typickým odrazem, jak netransparentně funguje současné vedení. „Zásadní rozhodnutí, nad kterými by měla být vedena diskuze mezi všemi zastupiteli, jsou hrnuta jako buldozerem a zastupitelé jsou pak postaveni před hotovou věc v duchu: ‚Hlasujte, nebo umře koťátko‘. Nejsou známy podrobnosti, nic,“ uvedl zastupitel Jindřich Čermák. Pro Piráty je zásadní výše závazku, který by město jako minoritní 40procentní majitel muselo vynakládat.

„Například loni měl hokejový klub ztrátu 21 milionů. Obáváme se, že by docházelo k tradičnímu takzvanému: privatizace zisků, socializace ztrát. Město je nejvýznamnější sponzor hokejistů. K tomu se stará o infrastrukturu, která se ročně šplhá k 35 milionům. Naší prioritou je podpora dětských a mládežnických týmů a tak to i nadále zůstane,“ zdůraznil za Piráty Jindřich Čermák. Podle osobního názoru Adama Klsáka, který do voleb kandiduje za KOA, je načasování této akce měsíc před volbami nešťastné a účelové. „O čemž svědčí také způsob, jakým je projednávána. Opět v ‚utajeném‘ a zrychleném režimu, bez vědomí opozice a široké veřejnosti. Financování profesionálního hokeje, respektive soukromého subjektu městem je dlouhodobě velmi netransparentní a problematické. Přímá vlastnická účast v klubu, pokud by šlo o majoritní podíl, by za jistých okolností mohla být řešením. Nicméně v situaci, kdy je město zadlužené a svět na pokraji ekonomické a energetické krize, se podobná investice jeví jako krajně nezodpovědná,“ uvedl.