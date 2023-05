Oprava Bezručovy ulice v Karlových Varech se blíží k závěru.

Fotografie z kontrolního dne na opravě Bezručovy ulice. | Foto: Foto: město Karlovy Vary

„Hlavní část oprav, tedy nová silnice, je už hotová. Součástí je i nově řešená křižovatka Bezručovy ulice s Havlíčkovou a Máchovou ulicí. Abychom je mohli začít bezpečně užívat, je ještě potřeba doplnit vodorovné dopravní značení, ‚nalajnovat‘ dělící a vodicí čáry, a především odbočovací pruhy v nové křižovatce. Do obousměrného provozu uvedeme Bezručovu ulici začátkem příštího týdne,“ uvedl první náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Kolaudace stavby je naplánovaná na konec měsíce května, drobné dodělávky v okolí nové ulice budou dokončeny tak, aby byla kompletně připravena na filmový festival, který letos začíná v pátek 30. června.

„V místě kousek za křižovatkou, kde se k Bezručově ulici připojuje cesta zezdola od Thermalu, je širší místo, které by mohlo procházejícím nabídnout zajímavý pohled na lázeňské centrum města. Ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky chceme výhled upravit, a navrhnu také Infocentru města, aby toto místo zahrnulo do svých tras a případně i do připravovaného nového systému cestních směrovek,“ doplnil náměstek Trtek.

Práce za 40 milionů korun plus DPH byly zahájeny vloni v červenci, po zimní přestávce se letos dokončují. Zhotovitelem je firma Strabag a.s.