Projektová dokumentace na opravu Chebského mostu bude stát 28 milionů. Vedení města věří, že na ni dostane stoprocentní dotaci.

Oprava Chebského mostu až na podzim 2025. Nyní se řeší i jeho barevné provedení | Video: Kopecká Jana

Podle reálných odhadů začne kompletní rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech až na podzim příštího roku. Myslí si to karlovarský radní Petr Bursík (ODS). Otázkou zůstává, jaké bude mít barevné provedení, protože navržená červená barva se památkářům příliš nezamlouvá.

V současné době je dokončená studie, která vzešla z výběrového řízení na architektonické ztvárnění mostu. Ta je podkladem pro finální projektovou dokumentaci. „Máme za sebou závěrečné představení a jednání v rámci této této studie. Nyní čekáme na vyjádření památkového ústavu. Až budeme mít všechna stanoviska, chtěli bychom vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, která bude obsahovat všechny potřebné dokumentace k zahájení územního a stavebního řízení,“ informoval radní Bursík.

Začíná první část opravy Chebského mostu. Hotová má být na konci prázdnin

Jak dodal, památkáři nejsou zcela nakloněni k podobě, která vzešla z architektonické studie. „Ačkoliv byl Národní památkový ústav v Lokti (NPÚ) součástí hodnotící komise, mají památkáři problém s vizualizací. Pevně doufám, že odborná veřejnost nakonec Národní památkový ústav přesvědčí,“ poznamenal.

Podle ředitelky NPÚ v Lokti Romany Riegerové byla studie schválená zatím jen v rámci interního řízení. „S Kanceláří architektury města nyní konzultujeme podobu Chebského mostu. Chtěli bychom mít k dispozici i jiné varianty řešení. Konkrétně nám jde o materiálové složení a barevné provedení. Návrh počítá s červenou barvou, i tento fakt je součástí jednání. Jde ale jen v podstatě o detaily,“ reagovala ředitelka NPÚ a pokračovala: „Chápeme, že rekonstrukce je podstatná a věřím, že dojdeme ke konsensu. Chtěli bychom ale, aby stará část mostu s tou novou spolu více komunikovaly.“

Vary přehodnotily rekonstrukci Chebského mostu, část nad průtahem musí počkat

Náměstek primátorky Lubomír Kovář dodal, že cena projektové dokumentace byla stanovena na 28 milionů korun. „Budeme na ni žádat dotaci u Národního plánu obnovy ČR, kde bychom mohli získat na projekt příspěvek ve výši až 100 procent,“ uzavřel náměstek Kovář.

Nová podoba Chebského mostu se řešila vloni, kdy město získalo čtyři návrhy od architektonických studií. Nakonec byla vybrána společnost Sagasta, jejíž návrh po architektonické stránce doplní sdružení AoC a Bridge structures. Ve výsledku půjde tedy o kompromis mezi podklady od těchto dvou zpracovatelů.

Zdroj: Kopecká Jana

Most po rekonstrukci, která má trvat rok a půl, bude mít klasický dvoupruh. Zatímco spodní část most zůstane stejná, zruší se mostovka. Most získá jiný design. Město na něm počítá i s cyklopruhy. Uprostřed mostu bude dvoupruhová vozovka, pak prostor pro cyklisty, po bocích budou chodníky. Podle diagnostických zkoušek z roku 2019 měla rekonstrukce začít nejpozději v letošním roce. Celkové náklady se mají pohybovat kolem 350 milionů korun.