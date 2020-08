Rekonstrukce zchátralého letního kina v Karlových Varech se odkládá na neurčito. Důvodem je fakt, že město, které je jeho vlastníkem, na to v současnosti nemá dostatek finančních prostředků.

Vedení radnice o znovu-oživení celého areálu, jehož součástí je i hudební klub, jednalo dlouhé měsíce s Tomášem Procházkou, který například provozoval klub Irská na Růžovém Vrchu. Právě Procházka vloni přišel na to, že objekt není řádně zkolaudován. Tím se ještě více prohloubila nutnost zásadní rekonstrukce letního kina. „Rozpočet na opravu kina i případného hudebního klubu je bez zásadních dotací, které však město nemá, nereálné splnit,“ vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle ní však obyvatelé města o promítání pod širým nebem nepřišli. „V rámci Kulturního léta se promítá na Rolavě, nově jsme připravili také autokino na letišti. Ve spolupráci s KV Arénou a letištěm měli všichni možnost zhlédnout několik filmových projekcí. Zájem na letišti byl velký. I na Rolavě jsme připravili šest filmových večerů,“ uvedla primátorka. „Věřím, že pro návštěvníky je Rolava příjemnějším místem už i z důvodu dobré dopravní obslužnosti včetně městské hromadné dopravy a možnosti zakoupení různého občerstvení a nápojů u místního provozovatele,“ dodala.

Podle primátorky navíc nebyl o letní kino, které se nachází na konci města, nikdy velký zájem a návštěvnost v době provozuschopnosti kina byla pouhé desítky osob. Podnikatele Procházku postoj radnice mrzí. Do jednání investoval spoustu času, sám sháněl lidi, kteří by mu pomohli areál postavit znovu na nohy. Veškerá jeho snaha skončila vniveč. „Situace okolo rekonstrukce areálu letního kina se zkomplikovala ve chvíli, kdy se zjistilo, že prostory bývalého hudebního klubu Cinema nemají platnou kolaudaci a veškeré změny by musely být projektovány a realizovány podle nejnovějších předpisů. Oproti původní představě by to přineslo výrazně vyšší náklady, zejména v oblasti požární ochrany či vzduchotechniky, a ihned se také vědělo, že se celkové náklady nevejdou do původně vyčleněné částky v rozpočtu na rok 2020,“ vysvětlil Procházka.I přesto se nevzdával, sehnal nového projektanta.

„Po celou dobu jsem opakovaně žádal o jakékoli právní potvrzení mé budoucí pozice v letním kině, abych mohl domlouvat akce, zejména ty, které by se měly konat už v roce 2020. Oživil jsem úspěšně komunikaci se členy vedení filmového festivalu a snažil jsem se komunikovat s mnoha promotéry a agenturami, ovšem vždy naše jednání skončila na tom, že zatím nemám žádnou pravomoc domlouvat akce pro tento areál,“ uzavřel Procházka. Nakonec jako alternativu na zmařené kulturní akce naplánoval program koncertů v Tuhnicích, kde 4. září vystoupí v rámci jedinečné bubenické show Miloš Meier s Drumming Syndrome On Air, 12. září pak Vilém Čok & Bypass společně s Black Moon.