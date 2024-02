Oprava části III má být podle něho dokončena do 31. srpna. Dobrou zprávou je, že zatímco hlavní rekonstrukce se bude dělat za úplné uzavírky, protože například úsek nad železnicí se bude kompletně celý sundávat, zmíněná dílčí etapa bude provedena za plného provozu. „Nepočítáme zde s žádným uzavírkami. Pouze samozřejmě v případě potřeby se bude doprava zužovat do jednoho jízdního pruhu,“ upřesnil Bursík.

Na zakázku vyhlásila radnice výběrové řízení, do něhož se přihlásili dva zájemci. Vítězem je firma Strabag, která opravu provede za 14 milionů a 750 tisíc korun bez DPH. Jak upozornila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), vedení města přitom náklady na tuto zakázku odhadovalo na částku, která byla nižší o dva miliony korun.

Opravy třetí části se týkají takzvaného esíčka vedoucího k bývalému okresnímu úřadu a náklady na ni budou jen v režii Karlových Varů. U první částí město věří, že získá příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury. Náklady na kompletní rekonstrukci jsou totiž odhadovány na 350 milionů korun.

Podoba Chebského mostu vychází z architektonické soutěže. Do ní se přihlásila čtyři architektonická studia. Po vyhodnocení dospělo vedení města společně s odbornou veřejností a Kanceláří architektury města (KAM) k závěru, že se bude postupovat podle podkladů studia Sagasta, které výtvarně doplní návrh dalších architektů ze sdružení AoC & Bridgestructures.

Součástí rekonstrukce Chebského mostu má být i revitalizace okolního veřejného prostoru, tedy například podchodů, které jsou v současné době velkou ostudou. „Tento prostor je spojkou od nádraží do centra a je tedy pro turisty vstupem do lázeňského města. Chceme, aby most i jeho okolí bylo chloubou Karlových Varů a aby je nehyzdily nevábné podchody. Vstup do města by se tak měl stát po rekonstrukci důstojným prostorem,“ informoval zastupitele v listopadu ředitel KAM Karel Adamec.

Zdroj: Kopecká Jana