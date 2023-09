Obří stavební kolos doputoval o víkendu na Karlovarsko. Jeden z největších jeřábů, které jsou k dispozici na území České republiky, přicestoval do Kfel, na hlavní tah mezi Karlovými Vary a Plzní, kde jsou už rok a půl mimo provoz dva mosty. Zatímco ten jeden musel být kvůli špatnému technickému stavu celý zbourán, ten druhý se opravuje. Jeřáb tam během víkendu pomáhal osazovat nosníky nově budovaného mostu.

Nosníky mostů u Kfel pomáhal osazovat stavební kolos | Video: Kopecká Jana

„Takové jeřáby má firma Hanuš, od níž máme stroj zapůjčený, pouze tři. Své rameno dokáže vysunout až do výšky 141 metrů. Takových jeřábů v republice příliš není a pokud je potřebujeme, je nutné si ho včas dopředu zarezervovat. Vše musí být na takovou akci připravené,“ vysvětloval na místě Josef Pistrák, stavbyvedoucí společnosti Lizdroj, která stavbu a opravu mostů ve Kfelách nyní provádí. „Společně s jeřábem putovaly do regionu čtyři s návěsy s potřebnou technikou, například závažím. Protože jde o složitý transport, vezlo se to do Kfel v noci. Na místě jsme pak jeřáb skládali šest hodin,“ dodal stavbyvedoucí. Samotná montáž nosníků je v současné době už poměrně jednoduchou záležitostí, jde v podstatě o složení dílů skládačky, které ale musí do sebe dobře zapadat.

Jak upřesnila Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má akci starosti, na prvním z mostů ve směru z Plzně do Karlových Varů, a jenž prošel demolicí, osazuje Lizdroj 11 nosníků z odlehčeného betonu o délce 30 metrů. „Jejich celková hmotnost je 330 tun. Cena stavebních prací na tomto mostě činí bezmála 33 milionů korun. Na druhém mostě, který rekonstruujeme, se v těchto dnech takzvaně brokuje mostovka. Pečetí se také vrstvy a hydroizoluje mostovka. Oprava tohoto mostu vyjde téměř na 15 milionů korun,“ doplnila mluvčí ŘSD.

Zdroj: Kopecká Jana

Práce na mostech trvají už rok a půl a řidiči kvůli tomu musí projíždět přes objížďku řízenou semafory. Pro zprovoznění hlavního tahu je potřeba, aby byly hotové oba mosty, což je v plánu podle ŘSD do konce roku. Komplikace na stavbě nastaly během loňských letních prázdnin, kdy dělníci od původní zhotovitelské firmy Raeder & Falge opustili pracoviště, protože společnost skončila v insolvenci. Její představitelé dlouhé týdny s ŘSD nekomunikovali. Silničáři se pak následně rozhodli vyhlásit na zakázku nové výběrové řízení a před rokem stáli také před otázkou, jak naložit z rozestavěným dílem a zda nedokončený nový most zbourat a nebo ho zakonzervovat. Nakonec zvítězila konzervace, která ovšem ŘSD přišla na dalších 3,3 milionu korun.

