Až 31. července má totiž skončit kompletní rekonstrukce Studentské ulice, která začíná právě na zmiňované křižovatce a pokračuje po celém průtahu Doubím. Vzhledem k tomu, že je od jara uzavřena komunikace nad Bečovem nad Teplou, která slouží jako hlavní tah z Karlových Varů na Plzeň, a to kvůli narovnání místních serpentin, není přes Doubí nyní naštěstí až tak velký provoz. Oprava Studentské ulice ovšem i tak komplikuje plynulost dopravy a kolony se tvoří na všech třech příjezdových stranách. Není žádnou výjimkou, že auta stojí od Doubského mostu až po poněkud vzdálenější Globus.

„My, co tady bydlíme, musíme vyrážet o půl hodiny dříve, než se vůbec dostaneme na hlavní,“ stěžují si obyvatelé Doubí na facebookové skupině Řidiči z Karlovarského Kraje a okolí:Nehody Radary Uzavírky Záznamy z Kamer. Někteří diskutující na facebookových skupinách kritizují, že rekonstrukce pokračuje pomalu a že se na Studentské ulici nepracuje třeba vůbec.

„Tyto komentáře už jsem také zaregistroval a chtěl bych je dementovat. Projíždím lokalitou dost často a byly jen dva dny, kdy na stavbě nikdo nebyl. Rekonstrukci má na starosti firma Silnice Topolany, která se smluvně zavázala, že práce budou hotovy do 57 dnů od podepsání smlouvy. Byla by sama proti sobě, kdyby se na stavbě nepracovalo a termín prodlužovala. Firma jede přes víkendy i svátky a pokud prší, je logické, že se práce musí načas zastavit,“ vysvětluje vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary Jiří Baloun. Jak upřesnil, celá zakázka má stát 10,6 milionu bez DPH.

Rekonstrukce je v některých částech Studentské ulice podle něho komplikovanější, a proto se muselo jít do značné hloubky. To je případ nájezdu do Doubí. „V této části jsme museli pokládat pod asfalt konstrukční vrstvy. V další části ulice jsme už takový zásah do vozovky dělat nemuseli,“ konstatuje Baloun.

Řidiči, kteří přes úsek projíždějí, zaregistrovali, že dopravu zde přes den neřídí semafory. „To byl požadavek policie, že během pracovní doby budou dopravu řídit kyvadlově lidi a po ní se zde instalují semafory, které se každé ráno opět demontují,“ uzavírá vedoucí provozního úseku silničářů.