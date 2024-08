Alena Nová dnes 09:42

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v pondělí 26. srpna rozsáhlé opravy vozovky u Boru na Karlovarsku. Podle informací z oficiálního webu ŘSD je silnice první třídy I/13 v tomto úseku v havarijním stavu a potřebuje nový povrch. Řidiči musí počítat s tím, že až do listopadu bude doprava svedena do levého jízdního pruhu ve směru Karlovy Vary – Ostrov. Navíc se uzavře sjezd a nájezd na Bor. Hotovo by mělo být letos v listopadu.