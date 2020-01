Původní předpoklad, tedy že město Vřídelní kolonádu s tryskajícím Vřídlem v původní kupoli otevře do zahájení letošní lázeňské sezony, se tak podle náměstka Petra Bursíka (ODS) nestihne. „Jakmile stavaři prohlédli střešní plášť budovy a sundali podhled, zjistilo se, že střechou do budovy zatéká,“ uvedl náměstek Petr Bursík (ODS).

Vedení města proto už v poptávkovém řízení zadalo opravu montovaného podhledu objektu společnosti Prima Kladno za 1,7 milionu korun a novou hydroizolaci provede společnost Kastos za 750 tisíc korun. „Strop nad podzemím, tedy podlaha vřídelní haly, který je hlavním problémem od začátku rekonstrukce této kolonády, je v havarijním stavu, který odstraňujeme. A jeho rekonstrukce, tedy zbourání současného stropu, osazení speciálních nosníků a betonování nového, přesáhne částku šesti milionů určených pro havárii. Proto bude oprava zadána ve standardním výběrovém řízení,“ vysvětlil náměstek Bursík. Zároveň ale doplnil, že nyní je třeba vydefinovat, co ve Vřídelní kolonádě zařadit do havarijního stavu a co do opravy.

Také vnější prostranství Vřídelní kolonády, tak zvané pochozí plató nad řekou Teplou, je ve špatném stavu,a pro chodce tudíž nyní uzavřeno. „V roce 2015 tam byly provedeny jádrové sondy při stavebnětechnickém průzkumu objektu. V roce 2019 po běžné mostní prohlídce byl definován stav přemostění jako nebezpečný pro užívání, proto je pro chodce nepřístupné. Zadáme přepočet únosnosti a věříme, že po opravě svrchní části přemostění bude možné jej znovu otevřít. Tuto opravu bychom rádi dokončili do zahájení mezinárodního filmového festivalu, ale zatím netušíme, na kolik nás vyjde. Sumarizace projednáme na únorovém zastupitelstvu,“ doplnil Petr Bursík.

Původně byly náklady odhadovány na 28 milionů, teď ale šplhají na zhruba 40 milionů korun. „Rozpočet zvedla nová krenotechnologie za asi 13,8 milionu, nové podlahy za 2,6 milionu a nový podhled za 3,4 milionu, což v prvotních úvahách vůbec nebylo,“ vysvětlil Bursík. Na Vřídelní kolonádu mělo loni město v rozpočtu 21 plus pět milionů a letos je v rozpočtu alokovaná částka na další stavební práce.

Že je Vřídelní kolonáda v katastrofálním stavu a potrubí v podzemí také, potvrdil i zastupitel a člen pracovní skupiny Pavel Bouška (Karlovaráci). „Mám-li to k něčemu přirovnat, pak k autu. Rozhodli jsme se opravit nejen karoserii, ale provést i generálku motoru. Chceme předat opravu ´na klíč´, tedy v přijatelném a uživatelsky komfortním stavu,“ řekl Bouška.

Také Piráti v předchozích měsících odhadovali, že částka za rekonstrukci bude vyšší. „Kolonáda byla v posledních 20 letech výrazně podfinancována, a tak se při prvním ´kopnutí do země´ vyvalilo více problémů, než se očekávalo,“ uvedl Jindřich Čermák.