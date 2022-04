Vážná dopravní nehoda: dodávka narazila do stromu

Jak dodává, římsa byla dokončená teprve vloni a společnost dokonce sundala lešení, aby se na střechu nikdo nedostal. Zloděje to ale stejně neodradilo. "Nedá se to komentovat jinak, než že tohle je opravdu k pláči. Snažíme se tu po kouskách opravovat památkově chráněné objekty a někdo nám takto naši práci kazí. Budeme muset znovu dělat to, co už jsme si z rozsáhlého seznamu oprav odškrtli. Římsu budeme muset znovu rozebrat, což nás zdrží o takové tři až čtyři měsíce. A škoda? Ta se pohybuje kolem 1,5 milionu korun," konstatuje Perout.

Taková částka je přitom více než desetina z celkového objemu peněz, které by obecně prospěšná společnost ročně potřebovala, aby se někam pořádně posunula. K dispozici mívá podle Perouta jen kolem 9 milionů korun. Ty se snaží spravedlivě rozdělovat mezi jednotlivé objekty. Nemůže se totiž soustředit jen na jeden, protože by mezitím ostatní spadly. A tak se hlavně opravují střechy.

Zloději v Mattoniho vile nejsou přitom jediní. Před několika dny se někdo totiž vloupal do vily Austria (Aligrie), která se nachází v souboru domů u silnice. "Nic ale tentokrát neukradli. Jak se snažili dostat dovnitř, zapálili zámek, aby ho mohli vypáčit," konstatuje ředitel společnosti.

I když Lázně Kyselka zloději nyní hodně zaměstnávají, společnost si požádala hned o několik dotací. Přes Havarijní program na obnovu památek ministerstva kultury tak například podala žádost o příspěvek na pokračování opravy Jindřichova dvora a také na střechu v objektu Lázeňské restaurace. "Díky tomu tak mohli tesaři nastoupit na věž Jindřichova dvora, aby ji dokončili," dodává Perout. Už v lednu řekl, že do konce příštího roku by chtěli mít hotovou obnovu a následné zprovoznění Lázeňské restaurace, dokončenou rekonstrukci domu nazvaného Mattoniho expedice na hasičskou zbrojnici, kde má být i multifunkční sál. "Chtěli bychom také zahájit regeneraci veřejných prostor nábřeží řeky Ohře. Od podzimu roku 2020 pracujeme i na architektonickém územním generelu areálu. Již brzy se tak bude moci veřejnost atraktivní formou názorně seznámit s budoucí podobou i způsoby využití celého areálu, a i s podobou nových webových stránek,“ doplňuje.

Počátky lázeňství v Kyselce spadají do roku 1829, plný rozvoj nastal za Heindricha Mattoniho v letech 1873 až 1910. Vznikly tam nové lázeňské budovy, kolonáda, lesní promenády, pravidelné železniční spojení. Léčilo se tam až 700 pacientů ročně. Lázeňský turismus i noblesu lázeňské společnosti ale rozdrtila 1. světová válka. Po roce 1948 lázně ještě sloužily svému účelu, pak se staly dětskou lázeňskou léčebnou. V 90. letech majetek lázní měnil různé majitele s pochybnými záměry. Nakonec lázeňská funkce Kyselky v důsledku nezdařené privatizace zanikla.

Památkový areál bývalých městských lázní zahrnují tyto objekty: Mattoni vila č.p. 76, Lázeňská restaurace č.p. 75, Ottův pavilón č.p. 74, Jindřichův dvůr č.p. 73, Švýcarský dvůr č.p. 37, vila Vilemína č.p. 47, Mattoni expedice č.p. 52, Správa lázní č.p. 36 a vila Aligria č.p. 28. Součástí je i obnova lázeňských parků, zahrad. Plánuje se obnova nábřeží a také vybudování inženýrských sítí.