Na mostě došlo během uplynulých týdnů ke dvěma dopravním nehodám, kdy zřejmě kvůli nepřiměřené rychlosti narazila do zábradlí dvě auta. Oprava mostu bude navazovat na rekonstrukci silnice Písečná, která se provádí nyní.

„Zahájíme letos opravu mostovky, to znamená asfaltového povrchu, a opravíme také chodníky a obrubníky,“ informoval chebský místostarosta Jiří Černý.

Protože most navazuje na ulici Písečnou, musí město připravit jasnou koordinaci, jakým způsobem k opravě dojde.

„Rozhodli jsme se, že pokaždé budeme opravovat polovinu toho mostu, tak aby nedošlo k tomu, že obyvatelé chebské čtvrtě Háje ztratí ke svým domovům přístup, a zároveň také aby se nezahltil příliš další most, který vede na Svatý Kříž,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

To však není jediný most, který se v Chebu bude opravovat. Dodatečné práce jsou potřeba také na lávce pro pěší do chebské čtvrtě Háje, kde muselo nechat město zúžit její šířku kvůli havarijnímu stavu. „Tam zbývá dokončit jen povrchové úpravy, to znamená dobarvit opravované části barvou a zajistit tyto části proti korozi,“ poznamenal Jiří Černý. Ruku v ruce s opravami lávek a mostů v těchto dnech pokračuje i čištění propustků, kterých je ve městě také mnoho. V tuto chvíli čistí odborníci například propustek na stezce pro cyklisty do Šlapan.