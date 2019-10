Stavební práce na dvou zbývajících silnicích v ulici Obrněné brigády a Pivovarské mají skončit na konci listopadu. Oprava Pivovarské ulice je v režii Karlovarského kraje. A stavební firma se tam musela popasovat s několika problémy. Proto se stavba protáhla o několik měsíců.

„Je to něco šíleného. Chápu, že se silnice opravit musí, ale například Pivovarská se opravuje hodně dlouho. To, že mají práce skončit v listopadu, mě těší, otázkou je, zda to firma stihne,“ uvedl řidič Miroslav z Chebu. „Opravu Obrněné brigády také chápu, nicméně to komplikuje dopravu. Například na náměstí je parkoviště naprosto plné, a pokud jede člověk něco vyřídit na úřad, nemá šanci. Musím parkovat jinde a jít kus pěšky, což mě netěší,“ poznamenal řidič.

Rekonstrukce ulice Obrněné brigády vyjde celkem na 10 milionů korun.

„Došlo tam k výměně inženýrských sítí, pokračuje oprava vozovky i chodníků, včetně dešťové kanalizace. Nově vymezena budou kolmá a podélná parkovací místa, kterých tam bude celkově přes devět desítek,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Opravu Pivovarské ulice zpozdilo prasklé plynové a vodovodní potrubí. Nyní už se bude pokládat asfaltová vrstva, záleží na klimatických podmínkách.

„Jediné, co na této komunikaci budeme dělat, jsou chodníky. Je nám líto, že se stavba zpozdila, ale nic s tím neuděláme. Jedná se o stavební akci Karlovarského kraje. Náklady na opravu této komunikace jsou 8,5 milionu korun,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.