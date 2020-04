Dodal ale, že zatím nikdo neví, jaký bude další vývoj situace v zemi. „Zatím předpokládáme, že pojedeme dle původního harmonogramu. Kvůli nejistým financím ale odkládáme další diagnostiku Chebského mostu, která v tuto chvíli není prioritní. Uskuteční se až příští rok,“ uvedl Bursík.

Aktuálně tak vedení města řeší otázku dvou mostů ve Dvorech – Kpt. Jaroše, jehož nedávnou realizaci město reklamuje, a také sousedního Dvorského, který se bude muset kvůli jeho nevyhovujícímu stavu zbourat. Nejdříve se musí ale vyřešit právě most Kpt. Jaroše. „24. dubna se tam někdy ve večerních hodinách, kdy je menší provoz, uskuteční zatěžkávací zkouška. Most tak bude zcela uzavřen. Z ní vyplyne, zda existuje vzpřažení mezi betonem a ocelí. Pokud ano, navrhne se pouze nějaká technická úprava. Pokud ale neexistuje, bude se muset mostová konstrukce sundat,“ upozornil náměstek.

Co se týče sousedního Dvorského mostu, tak se dokončují administrativní a technické podmínky, které by měly být k dispozici v polovině dubna. Ty jsou podstatné pro to, aby město stavbu nového mostu mohlo řešit v urychleném procesu žlutý fidic. „Chystáme už výběrové řízení na správce stavby. Vše vyřizujeme telefony nebo maily. Přiznávám, že tento způsob není opravdu komfortní a že bychom potřebovali osobní jednání a přímo na místě, v tuto chvíli ale jiné východisko není,“ konstatoval Bursík. Na Dvorský most má letos město v rozpočtu vyčleněno 5 milionů korun, na příští pak 115 milionů. Náměstek Bursík doufá, že to tak i přes koronavirus zůstane.