Jak vysvětluje starostka Andělské Hory Miloslava Křimská, v rámci oprav hradu není prioritou jeho obnova, ale konzervace. „Střechy nikdy mít hrad už nebude, památkáři to nedovolí. Andělská hora opakovaně vyhořela a nedochoval se bohužel žádný dokument o tom, jak hrad dříve vypadal. Vedou se tam sice archeologické vykopávky, na základě nichž se v západní části objevil například obrys paláce, ale detailní celkovou podobu bohužel neznáme,“ říká starostka.

Letos obec vstupuje už do osmé etapy opravy, jejímž cílem je konzervace památky, aby se dál nebortila. Právě padající zdivo bylo totiž důvodem, proč se obec do sanace pustila. „V letošním roce by měla být dokončena oprava druhé brány, která bude stát milion čtyři sta tisíc korun. Ministerstvo kultury nám na to přispěje 700 tisíci korunami, které dává každý rok, dalších 300 tisíc dostaneme od kraje. Na nás zbývá 400 tisíc, což je částka, kterou do hradu investujeme pravidelně každý rok. Celkem už zajištění zříceniny stálo 8,5 milionu korun," pokračuje Křimská

Na hradě už prošel opravou donjon a západní palác. Co přijde na řadu příští rok, ještě není jisté.

O Andělské hoře se říká, že je nabitá pozitivní energií. I proto budou podle starostky v prostorách umístěny lavičky a vybudována odpočinková místa pro načerpání ezoterické síly. „Žiji tu dlouho a přiznávám, že sama nic na sobě nepociťuji. Kdo je ale citlivější, vypráví o kladné energii. Je to možná i tím, že hrad je umístěn na skále zvláštního tvaru, která jde do hřebenu. Je to třicet kilometrů dlouhá vyvřelina sopečného původu,“ dodává starostka Křimská.