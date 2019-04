Pracovat se už v tomto týdnu začne na Moskevské ulici, kde možná nebudou dopravní problémy tak velké, ale následná oprava Západní ulice dá asi řidičům dost zabrat.

„Musíme to opravit. Snažíme se koordinovat práce tak, aby byly co nejrychleji hotové a aby byly problémy co nejmenší,“ říká náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

V obou případech se ale bude jednat o frézování stávajícího povrchu vozovky a položení nového koberce. Na Moskevské se pak budou ještě rozebírat stávající zpomalovací retardéry a nahrazovat novými.

Další omezení se bude týkat Růžového Vrchu, kde již nyní dochází ke stavbě chodníku do Sedlece, a k tomu se přidají opravy ulic Sedlecká a Jáchymovská.

„Sice předpokládáme, že opravy nebudou trvat dlouho, ale i tak to bude pro řidiče nepříjemné,“ dodal Petr Bursík s tím, že stroje se pak přesunou i na Petřín.

V tomto týdnu by měly začít i práce na Koptově mostě v centru města. „Zde dojde k úplné demolici stávajícího přemostění a stavbě nového mostu. Zdejší omezení ale není tak zásadní,“ doplnil náměstek primátorky.

Stavební práce dále pokračují i před karlovarským horním nádražím a stále probíhá demolice Doubského mostu.