Práce, které mají v první řadě odstranit havarijní stav, jdou podle harmonogramu a podle slov náměstka karlovarské primátorky se zatím neobjevily žádné zásadnější komplikace.

„S průběhem prací jsem spokojen a věřím, že se nám co nejrychleji podaří dokončit ty nejnutnější práce k odvrácení havarijního stavu Vřídla. Počítám, že to bude někdy ve druhé polovině srpna. Následně budeme pokračovat tak, aby se co nejdříve vrátilo na původní místo,“ uvedl Petr Bursík. Jedním z nejzásadnějších úkolů, které v blízké budoucnosti stavbaře budou čekat, je přesun akumulační nádrže na vřídelní vodu, která je nyní mimo budovu Vřídla a je třeba ji přemístit dovnitř.

„Termín přesunu ještě není přesně stanoven. Jisté ale je, že to bude v nočních hodinách. Důvod je jednoduchý. V noci je v lázeňském území minimální pohyb nejen automobilů, ale i turistů, a proto to bude logisticky nejjednodušší. Nevidím ale v přesunu nádrže nic složitého. Přijede jeřáb, nádrž zvedne a usadí ji na své místo,“ dodal Petr Bursík.