O situaci jednal ve středu 7. prosince s karlovarskou primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou (ANO) a Mračkovou Vildumetzovou karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA). Ze schůzky ale žádné řešení zatím nevzešlo. Podstatné tedy bude právě pondělní jednání krajského zastupitelstva. "Jako možné řešení se nabízí oddělit bazén od Domova mládeže jako extra zařízení. Jinak to ekonomicky udělat nejde," nastínil hejtman. Bazén totiž domov mládeže provozuje jako doplňkovou činnost, která je ročně ve ztrátě dva miliony korun, letos dokonce překoná hranici tří milionů. A protože jde o doplňkovou činnost, nemůže do toho kraj jako zřizovatel vstupovat a ztráty školnímu zařízení kompenzovat. Domov mládeže se tak snaží o vyrovnané účetnictví komerčním pronajímáním internátu na úkor ubytování pro studenty. To, že by se bazén účetně, právně a administrativně oddělil jako vlastní zařízení, by mohlo problém vyřešit. Pak už by ho kraj mohl finančně podporovat.