Ostrov - Tento víkend bude v Ostrově rušno. Už v pátek se sjede deset kovářů z celé České republiky na kovářské sympozium, kde předvedou své řemeslné umění.

Výsledek jejich tvorby se pak stane stálou ozdobou zámeckého parku. Na kování na počest J. C. F. Fischera můžete vyrazit od 9 hodin k letohrádku. Kovat se bude až do neděle.



Zároveň se sympoziem se bude slavit 10. výročí otevření zrekonstruovaného klášterního areálu. „Od 18 hodin se návštěvníci mohou těšit na komentovanou prohlídku s Viktorem Braunreiterem Ostrovská princezna. Po prohlídce bude uveden krátký dokumentární film Historický Ostrov k desetiletému výročí obnovy klášterního a zámeckého areálu,“ uvedla za Dům kultury Ostrov Martina Novotná.



Vstupné na prohlídku do kláštera vás vyjde na 150 korun. Od 19 hodin si na svoje přijdou i milovníci klasické hudby. Pod dirigentskou taktovkou Marka Štryncla zahrají v rámci III. mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera Musica Florea.



V sobotu zámecký park nabídne vyžití všem věkovým kategoriím. U městské knihovny od 12 hodin bude skákací babyland, „Hledá se Nemo“ a „Bungee dumping“. Milovníci moderních technologií od 14 hodin budou moci střílet na projekční plátno speciálně upravenou laserovou zbraní na projekční laserové střelnici. A když se vydáte k letohrádku, čeká na vás od 13.30 animační program pro děti Buď BAROKO! v podání ostrovského DIFadla nebo pohádka Vílí námluvy Divadelního spolku Ochotníci Ostrov. A další podobné kratochvíle. Na hudební program si zajděte k Pohledové zdi, kde budou muzikanti vyhrávat už od 14 hodin. Od dechovky až po spirituál kvintet a The Beatles Revival. Mezitím vám zazpívá a uvaří Andrea Andrei. Těla si protáhnete během tanečního vystoupení Zumba Lída. A ve 22 hodin se zasníte u slavnostního ohňostroje. Sobotní zajímavostí bude také 250 metrů dlouhá vodní skluzavka v průmyslové zóně.