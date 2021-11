Rozpočet Ostrova na příští rok prošel posledním čtením, během něhož došlo k menším úpravám. Finální verzi tak už za pár dnů budou schvalovat zastupitelé. "Na stránce příjmové i výdajové počítáme s částkou 485,190 milionů korun, přičemž v kapitálových výdajích je navrženo 125 milionů korun," upřesnil Poledníček.

Zhotovitel koupaliště v Ostrově chtěl více peněz, radní to zamítli

Kvůli rostoucím nákladům na energie se tak do rozpočtu na základě jednoho návrhu započítalo i půl milionu na výměnu tepelného zdroje v objektu zimního stadionu, který bude nově ledkový. "Kvůli úspoře energetických nákladů také mění osvětlení na Rondu - cyklostezce. Tato investice vyjde město na tři sta tisíc korun, návratnost je ale přitom až osm let," zdůraznil ostrovský místostarosta. Ostrov také v současnosti vytipovává na základě studie vhodné objekty, kde by se instalovaly fotovoltaické povrchy, jedním z nich je právě i zimní stadion.

Podívejte se: Smrad, špína, individua. Místa, jimž se Karlovaráci raději vyhnou

"Největší investicí v příštím roce bude bezesporu dokončení přestavby koupaliště. Letos jsme do něho vložili 10 milionů, příští rok to bude dalších 40 milionů korun. V příštím roce také budeme pokračovat s rekonstrukcí objektu Myslivna, vyčleněno na to máme 34 milionů, 10 milionů jsme investovali letos," uzavřel místostarosta Poledníček.

Myslivna sloužila jako hotel a je kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně. Po rekonstrukci zahájené v letošním roce tam má vzniknout 13 nadstandardních bytů včetně tří mezonetových, v přízemí pak nebytové prostory. Do budoucna počítá město také s úpravou okolí. Dům, který stojí v blízkosti zámečku, sloužil původně jako hospodářské zázemí panského sídla a jako konírna. Myslivnu koupilo město za bývalého vedení a plánovalo ji zrekonstruovat a provozovat jako hotel, z projektu ale nakonec sešlo.