Vedení ostrovské radnice řeší, kam odsunout auta z historické části města.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Historická část Ostrova zabírá poměrně značnou část rozlohy města, a přitom většina plochy Starého náměstí dnes slouží vozidlům místo toho, aby by byla využita spíše k jiným vhodnějším účelům. To chce vedení ostrovské radnice změnit. Na Starém náměstí, které není nikterak velké, je totiž v současné době šedesát parkovacích míst. Jak uvedl ostrovský radní Jiří Netrh, oficiální rozhodnutí v této věci ale zatím nepadlo.

"Vedeme zatím úvahy o tom, jak by se počet aut na Starém náměstí mohl zredukovat. Máme několik návrhů. Jedním z nich například je, že by se parkování částečně přesunulo do lokality bývalé tržnice, která se nachází blízko Starého náměstí," poznamenal radní Netrh. "Prostor tržnice vlastní vietnamský podnikatel, který už pozemky pro tržiště dlouhé roky nevyužívá. A tak se objevil nápad, že by město pozemky od něho odkoupilo. Mohlo by se na nich vybudovat deset až dvanáct parkovacích míst. Tento počet míst bychom následně ubrali přímo ze Starého náměstí," dodal.

Vedení radnice chce problém s parkováním řešit s odborníky a má v plánu připravit i koncepci. Řidiči totiž nevyužívají nyní jen šedesát oficiálních míst k parkování, ale dost často zaparkují vozidlo i na nevhodná místa. Vyloučena není proto například v budoucnu ani závora, přes níž by měl povolen vjezd jen rezident.

"Staré náměstí je součástí historického Ostrova, a my bychom chtěli, aby se tento prostor více otevřel lidem, kde by mohli třeba posedět na terasách," dodal radní Netrh.

Staré náměstí sousedí se zámkem, kde se nachází radnice, ale také se zámeckým parkem, kde stojí řada výjimečných objektů včetně klášterního areálu Posvátného okrsku. Turisté sem rádi zavítají, ale současná podoba přilehlého Starého náměstí pro ně už tak atraktivní příliš není.