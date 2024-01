Jejich pomoc bude potřeba pro celé Krušné hory, kde hrozí častější požáry, ale i u vážných nehod na silnici I/13.

Ostrov má první profesionální hasiče. Jako jediní v kraji mají dronový vůz | Video: Kopecká Jana

Karlovarský kraj má od čtvrtka 18. ledna devátou profesionální hasičskou stanici. Poslední, která byla v tento den slavnostně uvedena do provozu, je ta v Ostrově. Tím podle ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (HZSKK) Oldřicha Volfa došlo k pokrytí regionu podle patřičných norem a budou tak lépe splněny dojezdové časy.

Ostrovská stanice byla vybudována na zelené louce a jde o historicky první stanici profesionálních hasičů na území Ostrova, který má značnou spádovou oblast, do níž se počítají nejen Krušné hory, ale i komunikace I/13, která slouží jako hlavní tah na Chomutov. Právě tyto dva faktory mohou být důvody, proč mají hasiči v této části regionu tolik výjezdů. „Dlouhá léta byli garanti zásahů na Ostrovsku dobrovolní hasiči, kteří mívají i čtyři sta výjezdů za rok. To je poměrně vysoké číslo,“ konstatoval ředitel Volf. „Díky novému působišti profesionálních hasičů se urychlí dojezdy do Krušných hor. Jejich pomoc bude potřeba i na komunikaci I/13, kde dochází k vážným nehodám,“pokračoval ředitel HZSKK.

Tým ostrovských profesionálních hasičů je tak zcela nový, nejde ale o žádné nováčky. Jde o hasiče z celého regionu, kteří přestoupili do Ostrova. „S jejich náborem jsme začali už třemi lety, kdy už se vědělo, že až bude postavená nová stanice, přestoupí do Ostrova. Během té doby došlo ale ke změně její kategorizace, která postoupila z B1 do označení B2. Zatímco B1 potřebovala na směně 15 členů, B2 jich potřebuje 24, a tak jsme o devět hasičů více museli nyní přijmout,“ vysvětlil Volf.

Zcela prvním velitelem ostrovských hasičů se stal Jiří Szeweiczek, který doposud sloužil v Karlových Varech. Jeho tým bude jako jediný v regionu disponovat speciálním dronovým vozem, který bude v případě potřeby sloužit celému Karlovarskému kraji. „Na ostrovské stanici slouží hasiči, kteří ho umí obsloužit. Tito odborníci budou muset být na každé směně, abychom případně mohli jejich zkušenosti využít kdekoliv v kraji,“ upřesnil mluvčí HZSKK Martin Kasal.

Podle Szeweiczeka je ostrovský dronový vůz špičkově vybaven. Jeho pořizovací cena se pohybovala kolem čtyř milionů korun. „Díky této technice si tak štáby budou moci okamžitě udělat analýzu dané situace,“ dodal první velitel ostrovských hasičů.

Jak zdůraznil ředitel Volf, přítomnost hasičů bude pro Ostrov a nedaleké Krušné hory do budoucna velmi podstatná. Souvisí to totiž se změnou klimatu, a tedy i tím, že Země vysychá a přibývá lesních požárů. „Víme, že oblast Krušných hor vysychá v rámci České republiky nejrychleji. Máme informace z Akademie věd, že se situace diametrálně změní a že se do roku 2030 zvýší riziko lesních požárů. Nepodceňujeme to. Díky dotacím bychom chtěli doplnit zařízení specializované na tyto události,“ uzavřel Volf.