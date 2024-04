Z koalice navíc odchází i zastupitelé z někdejšího ostrovského ANO, které bylo stejně jako ostrovská odnož MHHRM v loňském roce rozpuštěno. Místostarosta Pavel Čekan MHHRM postoj Hanakoviče velmi ostře pro Deník okomentoval a vyčetl mu, že koalice celou dobu stála na tiché akceptaci Hanakovičovy trestní minulosti. Jak Deník krátce po volbách v roce 2022 totiž zveřejnil, v roce 2007 byl Hankovič pravomocně odsouzen coby městský strážník za braní úplatků.

Místostarostka Domalípová natočila video, kde se mluví o drogách. Je i vulgární

„Na pátek 29. března jsem svolal mimořádnou koaliční schůzku, které se zúčastnilo všech 12 koaličních zastupitelů. Na této schůzce jsem všem oznámil, že rezignuji na pozici starosty města Ostrov na nejbližším zasedání zastupitelstva a odcházím z koalice. S touto myšlenkou jsem si pohrával už asi půlroku. Hlavním důvodem je špatné fungování koalice, neznalost a nezkušenost pro výkon funkce, poměrně široká pravomoc starosty, výkon veřejné funkce, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvedl ostrovský starosta a pokračoval: „Po mně oznámil radní města Lumír Pála, že rezignuje na svoji pozici a odchází z koalice. Na závěr se taktéž vyjádřil zastupitel Tomáš Kothera, že odchází z koalice. Jelikož se mezi koaliční zastupitele dostala informace o tom, že jsem si podal přihlášku do konkursního řízení na pozici ředitele základní školy, tak jsem tuto informaci potvrdil. Přihlášku jsem si podal na začátku března. Budu upřímný, litoval bych toho, kdybych to nevyzkoušel, jak všichni víme, funkční období ředitele je stanoveno na 6 let. Školství mi přirostlo k srdci, učitel významně formuje osobnost mladého člověka, je pro žáky vzorem, navíc tato profese spojuje vzdělávání, výchovu a kultivaci vyvíjející se osobnosti dítěte. Po rezignaci se vracím zpět na pozici učitele základní školy. Pakliže konkurs nevyjde, zůstávám na pozici učitele školského zařízení.“

Odchod dalších členů koalice, a to zastupitelů kandidujících za ANO, potvrdil i radní Lumír Pála (dříve za ANO). „Ano, je to tak. Důvodem jsou všeobecné neshody s koaličními partnery. Více to není asi třeba komentovat,“ reagoval ostrovský radní.

Karlovy Vary se chystají na první velké oslavy UNESCO

„Starosta Hanakovič možná symbolicky na Velký pátek odpoledne svolal jednání současné koalice. Koaličním partnerům oznámil, že se dlouhodobě ve funkci starosty necítí dobře, že funkci nezvládá, přiznal, že řadě projednávaných věcí nerozumí. Uvedl, že mu to dělá i psychické problémy, což se negativně odráží i v jeho soukromém životě, proto se rozhodl přihlásit se do výběrového řízení na ředitele základní školy. Jak uvedl, tak doufá, že uspěje a následně by složil funkci starosty města. V této souvislosti však oznámil, že si chce ponechat mandát zastupitele, ale překvapivě pro koaliční partnery uvedl, že nebude tuto koalici nadále podporovat,“ komentoval schůzku místostarosta Čekan a dodal: „Vzhledem k tomu, že všichni koaliční partneři až dosud Hanakoviče ve funkci starosty podporovali, a to i přes jeho trestní minulost, bylo jeho vyjádření k nepodpoře současné koalice opravdu překvapivé. Současná koalice dosud čítá 12 z 21 zastupitelů, bez Hanakoviče by stále měla těsnou většinu, nicméně na pátečním jednání se k Hanakovičovi přidal i radní Pála, po jejich odstoupení nebude mít současná koalice již většinu v zastupitelstvu města.“

Redakce požádala o stanovisko i místostarostku Domalípovou, ale neobdržela ho. Právě její jméno před časem zmiňoval odcházející starosta jako jeden z důvodů nedobré atmosféry na radnici, když prohlásil, že stále řeší její žabomyší války se zastupitelem Janem Burešem (ODS). Přiznal, že na ni dostává řadu stížností od občanů. Pro její odvolání sepisovali Ostrováci petici, kde zmiňovali její nevhodné chování. Ona sama při nástupu do ostrovské politiky o sobě prohlásila, že si je vědoma, že spoustu lidí se… V poslední době se objevily informace, že státní zastupitelství řešilo případ, kdy měla před rokem napadnout jednoho občana Ostrova, k čemuž se Domalípová ale Deníku nevyjádřila. Před pár dny Ostrovem začalo kolovat video, na němž si vyměňuje názory ohledně prodeje drog s ostrovským podnikatelem Františkem Cábou. Na nahrávce používá velmi vulgární slova.