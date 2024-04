Je to jasné. Ostrov bude mít po roce a půl od posledních komunálních voleb nové vedení. Jak už Deník informoval, David Hanakovič (kandidoval za ANO jako nestraník) se rozhodl odejít z funkce starosty.

Z dosavadní koalice, kterou tvořili původní zástupci ANO, Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (MHHRM), Unie pro sport a zdraví a SPD, navíc po schůzce koaličních partnerů z 29. března odcházejí i členové bývalého ostrovského ANO. Tím ztratil zbytek koalice v zastupitelstvu většinu, což nahrává dosavadní opozici. Ta by totiž mohla nyní počítat s hlasy členů bývalého ANO a mohla by tak získat potřebnou převahu.

Politická jednání se teprve rozbíhají, a tak je obsazení postu starostu ještě velkou neznámou. Jak redakce ověřila, koalice by měla vzniknout z ODS, Ostrova, můj domov (OMD), Ostrováků.cz a tří bývalých zastupitelů z řad ANO. Tím by dosáhla 12 hlasů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.

„Jednání začala. Myslím si, že my tři dosavadní opoziční kluby (ODS, OMD a Ostrováci – poznámka redakce) jsme v opozici spolupracovaly bez problémů. Je nás jen devět. Předpokládám, že se k nám proto přidají i členové bývalého ANO,“ říká někdejší starosta, dnes poslanec a jednička ostrovské ODS Jan Bureš. „V tomto politickém zastoupení má ODS nejsilnější zastoupení, jsme čtyři. Proto máme určité podmínky a představy ohledně nové koalice, ty jsou ale spíše jen programového charakteru. Dopředu mohu deklarovat, že já určitě nemám ambice stát se starostou,“ uvádí Bureš.

Nově se rodící koalici řeší také v OMD, který má v zastupitelstvu tři mandáty. „Že se chystají změny, jsme tušili. Zatím nás pro novou koalici nikdo neoslovil, ale myslím si, že jsme schopni se v tuto chvíli dohodnout a vnímáme třeba i to, že Ostrov, můj domov už ustoupil z některých svých radikálnějších názorů,“ komentuje novou situaci v Ostrově Petr Pavelka z Ostrováků.cz, kteří mají dva zastupitele.

Nejbližší jednání ostrovského zastupitelstva, kde podá starosta Hanakovič svou rezignaci, je až 24. dubna. Dosavadní radní Lumír Pála (bývalé ostrovské ANO) připustil, že to může nastat ještě dříve. „Otázkou je, zda nebude mimořádné zastupitelstvo,“ říká Pála.

Na něm by tak mělo dojít nejen k rezignaci Hanakoviče, Pály z postu radního a ale také k odvolání zbytku rady. Ta, jak potvrdil dosavadní místostarosta Pavel Čekan (Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - MHHRM) celou dobu svého trvání mlčky akceptovala Hanakovičovu trestní minulost, neboť byl před lety odsouzen coby strážník za braní úplatků, nyní mu tuto toleranci Čekan ovšem vyčetl.

Hanakovič během svého působení na radnici musel řešit rozporuplné chování místostarostky Kateřiny Domalípové, na které si občané stěžovali a sepsali za její odvolání i petici. „Za mého působení v čele města se ani jedna koalice nerozpadla, Pavlu Čekanovi se to stalo už dvakrát. Zřejmě to tedy nebude chyba v osobě starosty, ten si totiž své spolupracovníky vybírat příliš nemůže,“ konstatuje Bureš a pokračuje: „Je zázrak, že s ohledem ke způsobu chování a vystupování paní Domalípové vydržela koalice takto dlouho. Rád bych v této souvislosti připomenul, co říká zákon o obcích – každý zastupitel má vystupovat tak, abyste nesnižoval vážnost své funkce.“

Chování obou místostarostů vidí jako hlavní důvod rozpadu koalice i Jiří Netrh (OMD). Právě toto hnutí se přitom po volbách stalo členem koalice, kvůli neshodám z ní ovšem před rokem vystoupilo a následně ho nahradila SPD. „To, že koalice nedokončí své funkční období, se dalo čekat. Po našem odchodu i zrušení ostrovských buněk ANO a MHHRM jsme měli informace, že jejich spolupráce se neustále zhoršuje. Z mého pohledu to bylo kvůli chování místostarosty a místostarostky,“ uzavírá Netrh.