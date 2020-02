Tři miliony korun získá město Ostrov za neuplatnění předkupního práva na pozemky ležící ve zdejší průmyslové zóně.

Předkupní právo na dosud nezastavěný pozemek mohlo město využít do 6. března letošního roku. „Pozemky patří společnosti Mahle, která je kdysi od města koupila. Půlku prodala společnosti Witte a na druhé se zatím nic neděje,“ vysvětluje starosta města Jan Bureš důvod, proč vedení města zvažovalo využití předkupního práva na tyto pozemky. Po jednání se zástupci firmy, která se nyní jmenuje Mahle Behr, se ale obě strany dohodly, že město svého práva nevyužije. „V dohodě je specifikováno, za jakých podmínek toto neučiníme. Podmínkou je poplatek 3 miliony korun do městského rozpočtu, pozemky nesmí být prodány čistě logistické firmě a nové objekty musejí odebírat teplo z naší teplárny,“ uvedl starosta, který by rád viděl v průmyslové zóně výrobní závod. Utržené peníze město investuje do sportovního víceúčelového hřiště, které má být postaveno v prostoru mezi zimním stadionem a restaurací Kulatá bába.