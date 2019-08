Ostrov – Ostrovská radnice rozhodla o prodeji kabelové televize. Na tu je v současné době napojeno pět tisíc uživatelů, kteří vedle různých televizních stanic pravidelně sledují i zprávy z města.

„Společnost, která zpravodajství zajišťuje, nám dala výpověď a my jsme se rozhodli, že celou tuto městskou společnost zprivatizujeme,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš. Zároveň ale připomněl, že kabelové rozvody jsou města a i nadále v majetku města zůstanou. „V současné době dostáváme zhruba sedm set tisíc korun za pronájem těchto sítí a od nového provozovatele očekáváme vyšší částku,“ pokračoval dále starosta. Co se týká zpravodajské smyčky, která je v kabelové televizi každý týden vysílána, tak ta zůstane do konce roku nezměněna. „Co bude dále se zpravodajstvím, uvidíme a bude záležet, kdo se o naši kabelovou televizi bude ucházet a s jakým projektem přijde,“ dodal Jan Bureš.