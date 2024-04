Kvůli rezignaci dalšího člena rady Lumíra Pály (dříve ANO) a faktu, že se tak následně rozpadla dosavadní koalice, nastoupila do vedení města koalice – ODS, Ostrov můj domov (OMD), Ostrováci.cz a někdejší zástupci ANO. Na radnici tak ve středu 24. dubna skončil první místostarosta Pavel Čekan (bývalé Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst - HNHROM), kterého nahradil Jiří Netrh (OMD) a i kritizovaná místostarostka Kateřina Domalípová (kandidovala za ANO jako nestraník), kterou vystřídal Tomáš Kothera (dříve ANO).

Také Jáchymov má nového starostu. Kauckého vystřídal místostarosta Holý

Někdejší koaliční partneři osočovali Hanakoviče z neschopnosti, vyčetli mu, že za něho psali oficiální zprávy a připomínali mu jeho trestní minulost, kdy na základě informace Deníku po volbách 2022 vyplynulo, že Hanakovič byl před lety pravomocně odsouzen za braní úplatků coby městský strážník, což ovšem zpočátku popřel. Přitom právě jeho koaliční partneři konstatovali, že tuto jeho "vadu na kráse" celé dosavadní funkční období mlčky tolerovali.

„Nedá mi to a omlouvám se tímto veřejnosti, která jednání sleduje. Svého bývalého kolegu jste tu ponižovali, vláčeli špínou. On říznul do nemocného organizmu a včas udělal amputaci, protože sněť postupuje, rychle smrdí. Proč se vždy rozpadá koalice, v níž je pan Čekan?“ zastal se odcházejícího starosty jeho nový koaliční partner Jiří Berger (Ostrováci.cz).

Hanakovič: Byl jsem slabý starosta. Ve funkci ho nahrazuje Lerch

Odcházející radní schválení změn ve vedení města prodlužovali a kritizovali své politické konkurenty a hlavně Hanakoviče, že tento bod nebyl zařazen do programu, který byl zveřejněn. Vyčítali mu, že svou rezignaci neoznámil hned na úvod. „Projevuje se vaše neschopnost. Tak to řekněte, ať to lidi slyší,“ prohlásil Čekan. „Pokud rezignuje starosta, měl by to být on, kdo to zařadí do programu,“ přidala se Karla Maříková (SPD). „Takto by to bylo chlapské,“ dodal dnes už bývalý radní Libor Bílek (Unie pro sport a zdraví). „Včas se to dozvíte,“ opakoval stručně Hanakovič.

Ve svém proslovu uvedl, že byl slabý starosta a že na tento post usedl proto, že ANO, které opustil těsně před svým zvolením, vyhrálo v Ostrově volby. Jenomže hnutí ANO svou trestní minulost zapřel, a proto chtělo na pozici starosty někoho jiného. Tuto okolnost mu Maříková následně připomněla. „Jo, tu rezignaci na člena ANO jsem za vás tehdy psal,“ smál se Čekan. Kritikou nešetřili ani další členy. „Nebudu se tady sebemrskat. Je to jasné pane Čekane? To bych si vyprošoval, že jsem byl neschopný. Byl jsem v několika radách, ale takovou, jaká byla tato, už nechci zažít,“ ostře zareagoval Pála.

Fontánka s Becherovkou či nápojový lístek s Prosecem za 100 tisíc víří vášně

„Ty nejsi vůbec chlap a raději tady nebudu vytahovat další věci,“ přisadila si ke kritice Hanakoviče Domalípová. „Takovýto bizár se může stát jen v Ostrově. Naše městská policie nyní slavila třicet let a pan bývalý starosta tam přišel. No, vlastně těm strážníkům řekl, že i oni by se jednou mohli stát starostou, i kdyby by udělali stejnou věc jako on,“ pokračoval ve výtkách Čekan. „Vy jste se z té minulosti pane Hanakoviči neponaučil. V pracovním životě to budete mít těžké,“ vmetla mu zase Maříková. „Chtěl bych se zeptat, zda užitečný zvedač rukou pan Hanakovič dostane nějakou funkci,“ rýpl si opět Čekan. „Ano, stala se chyba, že jsem se k mé minulosti nepřiznal, já už o tom nechtěl nikdy mluvit, když mám čistý trestní rejstřík. Byl bych rád, kdybych mohl usednout v dozorčí radě Ostrovské teplárenské,“ zereagoval konečně Hanakovič, načež Čekan odvětil: „Čistý trestní rejstřík nikdy mít nebudete, vy máte čistý jen výpis.“

Odcházející vedení vyčetlo OMD, že se v předvolebních slibech dušoval, že nikdy nepůjde do koalice s šéfem ostrovské ODS Janem Burešem. „A proč jste pane Netrhu slibovali lidem, že budete prosazovat jen jednoho uvolněného radního a nyní se chcete sám stát uvolněným místostarostou?“ nechápala Pavlína Lišková (dříve HNHROM). Nyní byl totiž uvolněným pouze starosta. „Ano, měli jsme takový slib, že nepůjdeme s Burešem, ale ta dosavadní koalice nefungovala. A kde asi byla chyba? Na straně těch, co z ní odešli, nebo na straně těch, co zůstali?“ kontroval Daniel Vyhlídka (OMD).

Zdroj: Kopecká Jana

Podle bývalého vedení jsou v pozici prvních tří mužů na radnici nezkušení lidé. Nový starosta Lukáš Lerch (ODS) má zatím praxi jen ve vedení Kulturního domu, z něhož odešel z politických důvodů po volbách v roce 2022. „Nevím, jaký používáte metr na zkušenost, ale kdybych se na to necítil, tak bych se svým jmenováním nesouhlasil,“ zareagoval Lerch, který se ve svém proslovu zmínil, že je otcem čtyř dětí. „Ta práce starosty je pane Lerchu velice náročná, a vy máte čtyři děti,“ uvedl Čekan. Lerch na to kontroval, že to s manželkou určitě zvládnou.