Jediný Vokůrka je ale rozhodnut proti Domalípové otevřeně promluvit. „Uvědomte si, že příště můžete mít terč na zádech vy. Já si ho tam teď pověsil a čekám silnou palbu, čekám likvidaci,“ prohlásil ve svém prohlášení, které koluje městem.

Emoce jsou v posledních týdnech v Ostrově tak vypjaté, že radní nemají klid na svou práci a řeší spory, které se kolem místostarostky objevují. Potvrdil to starosta města David Hanakovič, který si posteskl, že je z celé situace už značně psychicky vyčerpaný. V poslední době mu přišlo mnoho mailů od občanů, kteří si stěžují na chování Domalípové a žádají její hlavu. „Na druhou stranu ale dostávám i maily na její podporu. Je to pro mě všechno dost psychicky náročné, takovou atmosféru jsem nepředpokládal. Nemůžeme řešit věci, které jsou pro město prioritou, místo toho řešíme žabomyší války. Kdo za nimi stojí? Největší problémem je spor mezi paní Domalípovou a panem Burešem,“ komentoval situaci v Ostrově starosta Hanakovič a pokračoval: „O petici za odvolání místostarostky nemám žádné zprávy. Pokud se objeví, budu ji samozřejmě řešit. Pravdou ale je, že paní Domalípová má velké zkušenosti z podnikání.“

Vyhrocené emoce se dokonce v pátek řešily na mimořádném jednání koalice. Konkrétně šlo o diskuse na sociálních sítích a o výrok „Já tu tlustou svini odtud dostanu.“ Takto měla místostarostka nazvat Lindu Lenkovou v době, kdy byla podnikatelka těhotná a provozovala kavárnu v prostorách městského úřadu. Z ní nakonec dostala výpověď a v následujícím výběrovém řízení neuspěla. „Paní Domalípová na jednání koalice uvedla, že nic takového neřekla,“ poznamenal Hanakovič.

Spor o zaměstnaneckou kavárnu je poněkud složitý. „Jde ve stručnosti o to, že má žena si najala po porodu zaměstnance, který tu nabízel hamburgry. Jenomže místo vařeného masa používal maso syrové. Tento sortiment nesplňoval hygienické normy, a proto se s ním žena po pracovní stránce rozloučila. On se cítil poškozený a výsledkem bylo, že na základě rozhodnutí rady zaměstnanců dostala má žena z městských prostor výpověď. U toho výroku tlustá svině byli svědci, bojí se ale promluvit. Jsme nuceni se nějak bránit. Máme strach, kam až chování místostarostky může dojít. Pokud se situace nezačne okamžitě řešit, jsme rozhodnuti přijít na prosincové jednání zastupitelstva,“ uvedl Vokůrka. Záležitost s kavárnou řešila rada města, kam ale podle něho jeho žena pozvána nebyla. Následovala výpověď, podle něho bez udání důvodu.

„Podnět na výpověď z kavárny přišel od rady zaměstnanců, kteří nebyli spokojeni se sortimentem. Řešili jsme to na komisi a pak na radě města. Nájemkyně dostala výpověď, i když smlouva byla na dobu neurčitou, možnost na výpověď v podmínkách ale byla. Vyhlásili jsme na kavárnu výběrové řízení, do něhož se sice paní Lenková přihlásila, nakonec ale vyhrála konkurence,“ vysvětloval ostrovský starosta.

Podle bývalého ostrovského starosty Jana Bureše nejde s Domalípovou o žádné žabomyší války. „Problém je v tom, že já se ptám na pracovní věci, ona ale nedokáže ukočírovat své emoce a překlopí to do soukromé roviny. Já se nikde o ní jako soukromé osobě nevyjadřuji. Je to konfliktní člověk,“ reagoval Bureš.

Místostarostku Domalípovou požádala Deník o písemné vyjádření. Zde jsou její slova: „Ačkoli vás to asi nezajímá, nechápu, proč se zabýváte takovými drby, což z každého média dělá bulvár, ale možná je to záměr redakce. Jsem sama matka a zdravotník, takže tlustou ženu od těhotné poznám a nic takového řečeno nebylo a zatím si stojím, nikdo to neslyšel, nikdo to neřekl, tak opravdu nechápu, kde jste tuto informaci vzala? Emoční atmosféru v Ostrově vytváří vámi zmiňovaná paní, která se veřejně na adresu vedení města vyjádřila, že je to sebranka, která půjde od kormidla a její partner, který situaci na radnici popisuje jako Palermo. Jenže žádné Palermo se tu nekoná a my trpělivě koukáme na to, jak o nás lžou a překrucují fakta. Co se tu koná je přemrštěná reakce na výpověď z bistra na radnici kvůli nespokojenosti velké části úředníků a části návštěvníků zámku, či úřadu, kde součástí je tedy zmíněná neopodstatněná petice za mé odvolání. Ono tu možná tolik nejde o nějakou urážku, nebo bistro, ale o to, abychom šli od kormidla, jak uvedla sama podnikatelka. Možná by to i dávalo větší smysl, proč celé kampani proti mé osobě věnují tolik energie a proč se vy ptáte pana starosty, mne a možná i jiných na drby o tom, co, kdo i kdy komu řekl a ne na něco podstatnějšího.“

Po následně prosbě, aby se vyjádřila také ke kauze, které řešilo státní zastupitelství, už místostarostka neodpověděla.

Vloni po volbách zveřejnila redakce Deníku pasáže z facebooku, kde vyhrožovala lidem, kteří měli například odlišný názor na válku na Ukrajině. Když jí konkrétně jeden člen diskuse na sociální síti napsal, proč lže, dostal od Damalípové textovou zprávu, že se má těšit, až se potkají doplněnou smajlíky s pěstmi.