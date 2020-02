Téměř tři sta tisíc sáčků na psí exkrementy bylo v loňském roce umístěno k odpadkovým košům v Ostrově. Čistota města ale tomuto počtu absolutně neodpovídá.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Attila Racek

Starosta Jan Bureš jen marně krčí rameny a říká: „Je to letitý problém a je to o lidech. Nemáme nastavené poplatky za pejsky na maximální hranici. To znamená, že na některé věci doplácíme z rozpočtu, ale donutit pejskaře, aby si po svých miláčcích uklízeli, není v našich silách.“