Chodí tam na praxi desítky studentů a jejich počet rok od roku stoupá. Navíc mohou získat podporu v rámci stipendijního programu. Láká je i luxusní prostředí zrekonstruované nemocnice, erudice zdejších lékařů, personálu a dobrá finanční odměna.

„Během roku se u nás vystřídalo více než 30 studentů, což je ve srovnání s minulostí dvojnásobek. Je to ukázka dobré práce našeho personálního oddělení,“ uvádí ředitel nemocnice František Werner.

„Najít zkušenou sestřičku s praxí je v dnešní době velice obtížné. V nemocnicích si je většinou hýčkají. Pokud studenti v nemocnici již v průběhu studia pracují, může rozhodnout o tom, kam po škole nastoupí, právě znalost prostředí a kolegů,“ uvádí Michaela Jirkovská, personalistka nemocnice.

Ostrovská nemocnice spolupracuje především se Střední zdravotnickou školou v Karlových Varech. „Naše spolupráce s Nemocnicí Ostrov je dlouhodobá, ale v posledním roce se zvýšila a jistě ještě zvýší, protože žáků a studentů některých oborů přibývá a my pro ně hledáme nové možnosti s praxí, ať už celoročně či individuálně,“ uvádí Jaroslava Slavíková ze zdravotnické školy. Dodává, že spolupráce se prolíná i opačným směrem. „V příštím školním roce zapojíme do naší výuky jako externí vyučující staniční sestru z ostrovské nemocnice. Plánujeme praxi také jedné skupiny žáků přímo pod vedením odborné učitelky, znalé poměrů v nemocnici,“ doplňuje Slavíková. Z karlovarské školy jezdí do Ostrova 20 studentů různých oborů. Svou praxi hodnotí kladně i proto, že je zde velký výběr oddělení, které v jiných zařízeních nejsou dostupné, jako je například psychiatrie, rehabilitace a JIP. Pomáhají na oddělení interny, na rehabilitaci, na následné péči, ale také ve stravovacím provozu, kde sestavují dietní jídelníček pro pacienty s různými diagnózami.

Na praxi je tam i Veronika Parimuchová, studentka fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Momentálně má ukončený první ročník, jehož součástí je i měsíční praxe, kterou vykonává na rehabilitaci v Ostrově. „Byla jsem mile překvapena kolektivem fyzioterapeutů, a to jejich přístupem nejen k pacientům, ale i ke mně, jako k nováčkovi v oboru. Dostala jsem šanci, seznámit se se speciálními metodami, které využíváme ve fyzioterapii, vodoléčbě či elektroléčbě,“ pochvaluje si studentka. Část praxe strávila na oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, kde se jí nejvíce líbilo cvičení s pacienty v individuálních tělocvičnách a na lehátkách. „Ze zdejší spolupráce jsem byla tak nadšená, že jsem sem po praxi nastoupila jako brigádnice. Mile mě překvapil i platem,“ uzavírá.

S praxí mediků nemají problém ani v Nemocnici Sokolov, která má stejného vlastníka jako ostrovská a společně spadají pod skupinu Nemos. „Tuto nemocnici jsem si vybral především pro to, že zdejší dětské oddělení má dobrou pověst,“ dodává student plzeňské medicíny Jiří Brož.