Navýšení odstupného pro management Ostrovské teplárenské (OT) je jedním z důvodů sporu mezi starým a novým vedením ostrovské radnice. V něm přitom nejde jen o vyplacení odstupného, které schválila stará rada města letos v září, ale i záležitosti mnohem starší. Ty nikdo nechce upřesnit. S OT totiž vede už delší dobu soudní spor její někdejší ředitel Radek Havlan. Zatímco současný 1. místostarosta a někdejší starosta Pavel Čekan (Hnutí za harmonický rozvoj) uvedl, že Havlan OT zažaloval právě kvůli nevyplacení odstupného, současný předseda představenstva OT Tibor Hrušovský toto tvrzení Čekana považuje za zcela lživé. Světlo do toho, kde je pravda, by mohl vnést sám Havlan. "Ne, nebudu se k tomu vyjadřovat a ani nebudu odpovídat, zda mi bylo odstupné vyplaceno. Nebudu nic komentovat," uvedl však pouze Havlan.

Současné vedení OT se obává, že kvůli politické výměně na radnici bude muset odejít. Hrušovskému z ODS, který je ve stejné straně jako bývalý starosta Jan Bureš, byla původně schválena odměna v případě odchodu z funkce jen ve výši trojnásobku platu, chtěl ale stejné peníze jako jeho předchůdce Havlan, tedy osminásobek měsíčního platu. To bývalá rada města schválila.

Běžné obchody z třídy T. G. M. zmizely. Dnes tu jsou řetězce a kavárny

"Mají obavy, že pokud by se s nimi nové vedení města rozešlo, tedy že by byli odvoláni, tak by se mohli dostat do situace, kterou pan Hrušovský jako předseda představenstva udělal svému předchůdci Radku Havlanovi v roce 2017. Když ho tehdejší vedení města odvolalo z pozice ředitele OT, a byl na jeho místo jmenován Hrušovský, tak odmítli vyplatit Havlanovi odstupné. To mu náleželo na základě manažerské smlouvy. Pan Havlan proto věc řešil a dosud řeší právní cestou. A jak jsem se dozvěděl, tak na jaře letošního roku dal prvoinstanční soud panu Havlanovi za pravdu, ale OT se odvolala a někdy v prosinci by mělo být jednání u odvolacího soudu," uvedl Čekan.

Podle Hrušovského se ovšem Čekanovo vyjádření nezakládá na pravdě. "V soudním řízení se opravdu nejedná o vyplacení odstupného. Tam jde o zcela něco jiného. Pan Čekan byl u soudu i jako svědek, takže ví, proč se soudíme. Proto se divím, že vědomě uvádí do tisku nepravdivé údaje. Odstupné bylo panu Havlanovi vyplaceno," reagoval Hrušovský.

Potvrdil informace, že první kolo soudního řízení Havlan nad OT skutečně vyhrál. Společnost se ale proti rozsudku odvolala k Vrchnímu soudu.