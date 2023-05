Deník na podzim krátce po volbách jako první upozornil na to, že starostou Ostrova se má stát David Hanakovič, který byl před lety pravomocně odsouzený za braní úplatků, čehož se měl dopustit jako strážník města, a to v kauze gangu kolem rodiny Zádamských. Hanakovič byl lídrem ANO ostrovské kandidátky. Redakci svou trestní minulost popřel, pak se k ní následně přiznal. Jenomže tuto okolnost nesdělil ani ANO. I když bylo ostrovské ANO krajským předsednictvem po zveřejnění těchto informací vyzváno, aby na starostu nominovalo někoho jiného, nestalo se tak. Místo toho Hanakovič z hnutí vystoupil a následně ho lidé z ANO, zástupci z MHNHRM společně se zastupiteli Ostrov, můj domov a Unií sportu podpořili na postu starosty. Postoj Hanakoviče, který se stal nestraníkem, dnes už bývalý předseda ostrovského ANO Pála dokonce lajkoval na sociálních sítích.

Karlovarský půlmaraton je tady. Městu přinese miliony i dopravní komplikace

„Situaci v Ostrově opravdu řešíme. Nebudu ani potvrzovat, ani vyvracet, že uvažujeme o zrušení místní organizace. Jaký je důvod? Víte dobře, že se tím zabýváme už delší dobu. Jde nám o osobu pana Hanakoviče, který nám před volbami neuvedl pravdivé informace. Těch důvodů je v Ostrově více, nejde jen o něj. Jde totiž i o některé další lidi, kteří jsou na ostrovské kandidátce,“ uvedl člen krajského předsednictva hnutí ANO Martin Hurajčik, který dodal, že krajské špičky ANO se problematikou budou podrobněji zabývat v pátek 19. května.

„Máte dobré informace, ale nebudu je v tuto chvíli komentovat,“ poznamenal radní za ANO Pála. Vedle něho sedí v radě města za toto hnutí dále ještě Kateřina Domalípová, která ovšem není členkou ANO a na kandidátce se objevila jako nezávislá.

Ostrovská koalice vzniklá po volbách dlouho nevydržela. Kvůli neshodám ji opustil člen uskupení Ostrov, můj domov, které mělo v radě jednoho člena, a to Jiřího Netrha. Kolizi ve vedení města se koaliční partneři snažili nejdříve vyřešit smírčím řízením, které nepřineslo žádný koncensus, ale pravý opak. Nakonec byl Netrh v březnu odvolán z postu radního a mezeru po něm zacelila zastupitelka a poslankyně za SPD Karla Maříková.

Právě vytvoření koalice s SPD je vytýkáno představitelům MHNHRM, kteří byli vyzváni, aby organizaci k 31. květnu rozpustili. „Naše stanovy členové hnutí v Ostrově utvořením koalice s SPD neporušili, taková norma v nich uváděná není. Kvůli zdejší situaci zasedal smírčí výbor, který konstatoval, že můžeme klubu v Ostrově jen doporučit, aby ukončil svou činnost. Následně jsme svolali řídící radu, která se jednomyslně shodla na tom, že doporučíme klubu v Ostrově, aby k 31. květnu skončil. A tak se stalo. Nechceme, aby byly pošlapávány morální hodnoty, na základě kterých Vladimír Bartoň naše hnutí zakládal. Morální principy trvale ctíme, to jsme očekávali i od Ostrova, ale zde k tomu nedošlo, ten tuto hranici překročil,“ vysvětlil předseda MHNHRM Josef Hora.

Zájem o výuku na základních uměleckých školách v kraji neklesá

Místostarosta Ostrova a předseda místního klubu MHNHRM Čekan na to reagoval: „Zpracovávám právě odpověď na dopis, který jsme dostali. Zda uposlechneme výzvu? To určitě neuděláme. A pokud má pan Hora potřebu tuto věc řešit takto veřejně, tak se na světlo dostane obsah výzvy, kterou jsme dostali.“

Dodal, že v dopise od vedení hnutí nejsou uvedeny konkrétně důvody, proč má být klub rozpuštěn. „Usnesení smírčího řízení jsme ani nedostali. To my se cítíme poškozeni, ale dokážeme žít i bez hnutí. Nevíme, co jsme udělali, já ani nevím, na co mám vlastně reagovat. O koalici s SPD se v dokumentu nic nepíše, tak to tam měli napsat, že jim to vadí. V názvu dokumentu je uváděno, že jde o záležitost z povolebního jednání. Takže vedení může třeba vadit i to, že jsme šli do koalice s ANO. Stanovy jsme neporušili a abych řekl pravdu, tak co není stanovami nařízeno, tak všechno ostatní je dovoleno,“ pokračoval Čekan, vedle něhož působí v radě města za MHNHRM ještě Pavlína Lišková.

Na dotaz, zda on sám nemá morální problém, že koalici v Ostrově tvoří i členové SPD, odpověděl: „Na komunální úrovni to morální selhání není. To je podobné, jako kdysi s komunisty, s nimiž koalici utvořily různé radnice. My ale máme dobrou paměť. A pokud nám vedení vytýká koalici s SPD, tak já připomínám, že v roce 2010 usedli právě komunisté v koalici v Chodově. A nikdo to tehdy neřešil.“ Čekan tím narážel na někdejší působení současného předsedy celorepublikového hnutí MHNHRM Hory, který byl v roce 2010 starostou Chodova právě za toto hnutí a kde se v té době stala členem rady zastupitelka z KSČM.