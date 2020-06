Strategické mosty v Karlových Varech provází v poslední době řada kuriozit. Po speciálním žlutém fidicu, v rámci nějž byl postaven nový Doubskýa bude vybudován Dvorský most, přichází na řadu další. Tentokrát se to týká Ostrovského mostu, známého také jako Thälmannův. Bude mít totiž své dvojče, a to digitální.

Je to nová metoda, v rámci níž je daný objekt přenesen do virtuální kopie, kterou je následně možné sledovat na počítači. „Digitální dvojče Ostrovského mostu nám zhotoví specialista. Pomocí dronu nasnímkuje most ze všech stran a úhlů. Smyslem celé akce je, že na mostě a jeho konstrukci uvidíme věci, které by nám standardně zůstaly ukryty. Třeba i to, kde do mostu zatéká,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík.

Na Ostrovském mostě jsou totiž duté pilíře a nikdo podle Bursíka neví, jak vevnitř vypadají. Ostrovský most čeká důkladná diagnostika a digitální dvojče se stane její součástí. Jeho 3D podoba bude ale majetkem města. Diagnostika by měla být hotová během několika měsíců. Jak dodal Bursík, město na ni už vyhlásilo výběrové řízení, ale následně ho zrušilo. Předpokladem vedení radnice totiž bylo, že se nabídka vejde do dvou milionů korun i včetně zhotovení digitálního dvojčete. „Do soutěže se přihlásily dvě firmy, obě ale požadovaly za zpracování diagnostiky více, než byla předpokládaná částka, a ke všemu v tom nebylo započítáno ani digitální dvojče,“ uzavřel. Za 3D podobu mostu zaplatí město asi 250 tisíc korun.