Vedení města uvažuje, že by provoz na Chebském mostě byl omezen.

Také Ostrovský most čeká důkladná kontrola v rámci diagnostiky. Speciální dron most nafotí a na počítači se pak vytvoří digitální dvojče. | Foto: Deník / Redakce

Ještě letos by měla začít diagnostika Ostrovského mostu v Karlových Varech. Vedení radnice už zná zhotovitele. V prvním výběrovém řízení totiž cena přesáhla předpokládanou částku. „Chtěli jsme se dostat pod dva miliony korun. A teď se to podařilo. Diagnostiku provede Centrum dopravního výzkumu společně s Českým vysokým učením technickým,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík, který předpokládá, že během zkoušek nastanou dopravní uzavírky. Centrum na to bude mít 210 dní od podpisu smlouvy.