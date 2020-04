Centrum Nádech v Ostrově pomáhá rodičům samoživitelům ze širokého okolí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zdarma poskytuje materiální pomoc a základní poradenství. A to díky velké solidaritě lidí v naší společnosti, kteří do centra darují zachovalé oblečení a další potřebné věci nejen pro děti. V Ostrovském měsíčníku o tom informovala Jitka Havránkováz Centra Nádech. „Pomáháme také s vybavením domácnosti, oslovením veřejnosti na sociální síti. Zajišťujeme volnočasové aktivity, setkávání rodičů a zajímavé přednášky a besedy. Pokud jste rodič samoživitel, neváhejte nás kontaktovat. Rodičem samoživitelem se nestáváme z vlastní vůle, většinou nás k tomuto nelehkému kroku vedou okolnosti a životní situace. Stojí to spoustu odvahy, sil, bezesných nocí a pocitů marnosti. Nemusíte na to být sami, hledejme společně cestu, jak vám toto období ulehčit a dětem vrátit úsměv na tvář, dopřát jim radostné dětství. Na letní prázdniny chystáme pobytové tábory, můžete si rezervovat místo pro svá dítka a sledovat další akce na našich webových stránkách www.nadech.eu. Tímto děkujeme všem dárcům za příspěvky do Centra materiální pomoci, vážíme si tohoto činu a jsme rádi, že pomáháte s námi,“ dodala Havránková.