Ještě před rokem by mezi nimi mohl figurovat i bazén hotelu Thermal, který Karlovaráci sami v anketě označili jako jednu z největších ostud města. To už je ale minulostí, protože se už za pár týdnů venkovní bazén Thermalu otevře po náročné přestavbě. Do pětice karlovarských strašáků tak redakce nominovala: Motetechnu U Koníčka, staré Letní kino, areál Staré vodárny, pivovar v Rybářích a rozpadlý objekt Barrandov na Hůrkách.

Mototechna: Objekt koupila teprve nedávno společnost Lupanov Corp, s. r. o. Majitelé slibují, že s ní mají velké plány. Aby je mohli realizovat bez větších komplikací, potřebují koupit od města Karlovy Vary další pozemek. V současné době o tomto pozemku jednají s vedením radnice. "Předchozích vlastníků bylo hned několik a ti se nedokázali dohodnout, co zde bude. Naše firma od nich pozemky odkoupila. Za jakou cenu? To nebudeme prozrazovat. Byla to poměrně vysoká částka. Vždyť jde o velmi lukrativní plochu a jsme si dobře vědomi, že z logistického hlediska jde o naprostou pecku v Karlových Varech,“ říká jeden ze dvou jednatelů firmy, Karlovarák Ondřej Štork. Jak dodal, v areálu chtějí postavit poloobchodní komplex. „Samozřejmě, mototechnu zbouráme,“ slibuje jednatel Štork.

Staré Letní kino: Majitelem je město Karlovy Vary. Jeho budoucnost není vůbec jistá. Během poslední doby se zjistilo, že dolní klub nemá kolaudaci a na jeho rekonstrukci by město potřebovalo minimálně 14 milionů, které nemá. Objevil se zájemce, podnikatel Tomáš Procházka, který by chtěl využívat jen venkovní prostory. To ale jen za předpokladu, že podobná produkce nebude v plánovaném novém letním kině na Rolavě. Ani jeho realizace zatím není ovšem definitivně odsouhlasena. Před více než deseti lety sami Karlovaráci podnikli ve starém Letním kině brigádu. Vyčistili ho a natřeli sedačky. Poslední velkou akcí tady bylo vystoupení Johna Travolty při Mezinárodním filmovém festivalu ä projekci filmu Pomáda. Až teď vedení města přiznalo, že aby tu Travolta vůbec mohl účinkovat, muselo se provizorně řešit statické zajištění pódia, které stálo téměř 1,5 milionu korun.

Stará vodárna: Také tento zchátralý objekt vlastní Karlovy Vary. V současnosti ho využívají hlavně bezdomovci. Kancelář architektury města dostala za úkol vypracovat studii na její využití. V minulosti se například uvažovalo, že by zde mohl vzniknout i hotel pro sportovce a účinkující, kteří budou hosty v nedaleké KV Areně.

Pivovar v Rybářích: Ostuda Rybář, kterou si oblíbili bezdomovci a narkomané, je v majetku firmy AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov, jenž například vlastní Malé Versailles. Na rozdíl od výše jmenovaných dostává jeho přeměna a nutné zbourání opravdu konkrétní obrysy. Společnost AF Company ho chce přestavět na moderní novou čtvrť. V rámci první etapy by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu se počítá i se službami, supermarketem a parkovištěm. "V současnosti opravdu intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci. Pokud vše půjde dobře, pak bychom na konci letošního roku žádali o vydání územního rozhodnutí. Záleží pochopitelně na všech dotčených orgánech - magistrátu, hygieně i třeba policii," uvedl letos na jaře Miroslav Příkop, který zpracovává pro majitele pivovaru projektovou dokumentaci.

Barrandov na Hůrkách: Vlastní ho pražská společnost RCI - Management, s.r.o. Roky chátrá a zarůstá náletovými dřevinami. Před dvěma lety k němu mluvčí magistrátu Jan Kopál uvedl: "Majitel si objekty zajistil tak, že se do nich nikdo, pokud se o to cíleně nebude snažit, nedostane. Když nastane situace, kdy majitel objekt zanedbává, tak má město jen pár možností, jak problém řešit. Můžeme majitele chátrajících domů upozornit. Větší možnosti máme, když jsou objekty nezajištěné a ohrožují. Často bývá složité i to, že někdo jiný je majitel stavby a někdo další vlastní pozemek."