Osudný omyl, kdy vjel na trať, aniž počkal do průjezdu protijedoucího vlaku, si vyžádal dva mrtvé a desítky raněných. Je ale onen strojvedoucí, který si údajně popletl dny, kdy se vlaky křižují na těchto kolejích jinak, a navigován byl jenom dispečerem, skutečně jediným viníkem tohoto neštěstí?

V době IT technologií, vládou neustále zmiňované modernizace tratí s důrazným apelem na bezpečnost cestujících se po desítkách tratí v České republice prohánějí vlaky řízené pouze lidským mozkem. A to je na zváženou. Chybu uděláme každý, ale ta na kolejích má vždy fatální následky.

Takže ke dvěma zmarněným lidským životům a doživotním zdravotním následkům některých cestujících při vlakovém střetu můžeme přičíst i zničený život mašinfíry, který rozhodně neměl v úmyslu někomu ublížit, natož ho zabít. Zvlášť pokud i on už dnes ví, že i přes jeho údajnou tragickou chybu se dalo neštěstí zabránit. Kdyby na trať vyjel o minutu později. Pak by vlakům neblokovala výhled na koleje zatáčka, oba strojvedoucí by mohli rychlost vlaků zbrzdit a čelní srážku minimálně zmírnit. Nelze si ale hrát na ´kdyby´.

Podstatné je, že po tomto obrovském neštěstí budou pasažéři tuto trať nyní absolvovat se strachem, protože už vědí, že jsou odkázáni na pouhou domluvu lidí. Bát se ale budou také strojvedoucí, kteří na trať vyrazí asi se zaťatými zuby. To odstraní až slíbená modernizace. Tedy pokud na ni Ministerstvo dopravy nezapomene.

Ivana Kalinová, redaktorka