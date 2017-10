OTÁZKA PRO: Petra Kulhánka, primátora Karlových Varů

Už bylo rozhodnuto o tom, kdo bude hlavní architekt Karlových Varů? A jak je daleko jmenování ředitele KV Areny?

Primátor Petr KulhánekFoto: Foto: Magistrát města Karlovy Vary

Výběrové řízení zatím ukončené není. Porota se s oběma kandidáty sešla, ale my nyní vedeme odbornou debatu nad územím širšího centra a dolního nádraží, k níž byli oba kandidáti pozváni. S jejich návrhy, jak toto území řešit, bude nyní porota seznámena a závěr by měla vyřknout příští týden. U KV Areny je to složitější. Na poslední radě jsme jednali jako valná hromada o změně jednatele této společnosti, protože s jeho prací jsme dlouhodobě nespokojeni pro jeho manažerská selhání a pochybení. Všechny výhrady jsou obsaženy v důvodové zprávě. Tento bod byl ale z jednání rady města zatím stažen.