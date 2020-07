Na Rolavě vyrostlo nové zázemí pro návštěvníky. Otevření Café Rolava brání ale drobné úpravy, kolaudace měla přitom být už před několika dny.

„Na stavbě chybí krytiny. Až bude hotová střešní konstrukce, můžeme začít pracovat na hromosvodech,“ vysvětluje náměstek Petr Bursík. Bez hromosvodů totiž zatím nebylo možné získat kladné stanovisko hasičů,a stavba tedy stále neprošla kolaudací.

„Až do objektu nebude pršet, dáme dohromady vybavení stoly a židlemi. To jsme schopni připravit za několik dnů,“ říká Bursík, který nechce riskovat případné krádeže zařízení. V plánu je také dostavba baru ve venkovní části, kde dnes stojí hotová nerezová konstrukce. Na ni by měl přijít dřevěný obklad. Uvnitř budovy jsou hotové šatny i moderní kuchyně. Café Rolava bude provozovat městská firma KV City, která má zařízenou hostinskou činnost. Ředitelka Simona Vránová říká, že pro provoz bude potřeba minimálně šest lidí a otevřeno prý bude od 10 do 21:30 hodin, kdy volnočasový areál zavírá. Budova má netypický vzhled, připomíná čerpací stanici. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je to místo, kam si návštěvníci budou chodit dobíjet energii.

Dominik Hron