FOTO: Otužilý Mikuláš a jeho družina se koupali v ledové vodě rybníku Jáma

To, že i Mikuláš se nezalekne ani ledové vody a může být otužilý, dokázali členové Karlovarského otužileckého klubu. V Otovicích u Karlových Varů se 5. prosince večer ponořili do rybníka Jáma. Při mrazivém počasí tří stupňů pod nulou měla voda pěkných plus 3,5 °C.

