Padající svah u Času chrání gabionová zeď

Nová gabionová zeď vyrůstá v těchto dnech na svahu nad karlovarským kinem Čas. Má zajistit havarijní stav v tomto území. Podle původních plánů mělo jít o standardní řešení, jenže po zahájení prací vloni v létě se přišlo na to, že svah je velice nestabilní,a pokud by nedošlo k definitivní stabilizaci, hrozilo by narušení spodních budov, mezi nimiž je i kino Čas. Jako možné řešení se tedy ukázala gabionová zeď.

Nad kinem Čas v těchto dnech vyrůstá gabionová zeď, která má zajistit havarijní stav tohoto nestabilního svahu. Foto: Deník/Jana Kopecká | Foto: Deník / Redakce