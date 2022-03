I když k ní nedal souhlas odbor památkové péče krajského úřadu ani stavební úřad, přesto dostala nákladní auta včetně bagru povolení vjet na dotčené místo 18. března mezi 15. a 16. hodinou právě za účelem bourání tohoto objektu. Stalo se tak na základě vyhlášky o dočasné dopravní uzavírce, kterou 8. března vydal odbor dopravy karlovarského magistrátu. Zatímco úřady radnice opakovaně reagovaly na záležitost, že s ní nemohou nic podniknout, krajští úředníci se to snažili zvrátit. Jejich úsilí naráželo ale na legislativní mezeru.

Ve 14 hodin ale přišel zásadní obrat. "Žadatel nesplnil náležitost ohledně umístění dopravních značek, a nařízení obecné povahy, kterou byla stanovena přechodná úpravy provozu na pozemní komunikaci, se tak ruší. Znamená to tedy, že dnešním dnem bylo zrušeno povolení k dopravní uzavírce. Pokud tam technika vjede, bude to nelegální," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Jak dále vysvětlil, úředníci odboru dopravy při čtvrteční kontrole zjistili, že žadatel nesplnil podmínky přechodné úpravy v dostatečném předstihu.

Otázkou tak zůstává, zda bagr poruší toto nařízení s ohledem na fakt, že ani samotnou demolici neměl povolenou. Všichni zainteresovaní tak zůstávají v pohotovosti.

Během posledních dnů byl vývoj kolem stavby velmi bouřlivý. Majitel, společnost Karlovarská vyhlídka společně se svým odborným konzultantem Ivanou Doubovou, bývalou šéfovou karlovarského stavebního úřadu, dokázali najít skulinu v legislativě a do poslední chvíli na základě informací z magistrátu nenasvědčovalo tomu, že demolici mělo být zabráněno. Ještě ve čtvrtek dopoledne se redakce Deníku dozvěděla, že na místě budou přítomni úředníci krajského úřadu, kteří se snaží nelegální demolici zabránit, protože právě krajský odbor památkové péče bourání zakázal, a také policisté. Naopak z magistrátu se zřejmě nechystal dorazit nikdo.

"Magistrát a stavební úřad samozřejmě ví, stejně jako stavebník nebo majitel, že demolice není povolená, řízení je v odvolání na krajském úřadě a zatím nám nebylo vráceno. To, jestli se někdo rozhodne postupovat protiprávně, nedovedeme úplně ovlivnit, to přece nezáleží na úřadu, ale na tom porušiteli. Nevím ale, jak se dá zabránit tomu, aby někdo něco zboural, i když nesmí. Nezabrání tomu ani policie, protože policie prostě přestupky proti stavebnímu zákonu neřeší. Nezabrání tomu ani pracovníci stavebního úřadu, protože asi mohou protestovat, ale nemohou dost dobře někomu vytrhnout klíčky ze zapalování nebo zamezit vstup na jeho pozemek," vysvětloval v úterý legislativní situaci kolem nelegální demolice mluvčí magistrátu Jan Kopál, podle něhož pokud někdo neoprávněně zdemoluje stavbu, bude mu vyměřena pokuta.

Podle informací Deníku se do Kolmé ulice chystají policisté. "Na místě budou přítomni také zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje," informovala ve čtvrtek dopoledne Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejnosti krajského úřadu. Ten už například požádal odbor dopravy karlovarského magistrátu o součinnost ohledně vydání dopravní uzavírky. Mluvčí Kopál na to ale reagoval, že problém nelze takto řešit.

"Krajští úředníci se ve věci zabránění případnému nezákonnému odstranění objektu Kolmá 835/21 nadále angažují. V první fázi sdělili stavebnímu úřadu, odboru dopravy, který stanovil přechodnou úpravu provozu v ulici Kolmá, tak vlastníkovi a realizační firmě, že by k odstranění objektu došlo v rozporu jak se zákonem o státní památkové péči, tak v rozporu se stavebním zákonem. V konečném důsledku však má zmocnění ze zákona zastavit práce na stavbě ten orgán státní správy, který je oprávněný stavbu, respektive demolici povolit. Tím je stavební úřad. Za účelem zajištění zákonného postupu příslušným stavebním úřadem, kontaktoval nadřízený stavební úřad, kterým je odbor stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary. Dle informací ze strany Magistrátu města Karlovy Vary bylo dne 4. března vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení odstranění stavby," doplnila ve čtvrtek dopoledne Čmoková.

Jak dodal mluvčí magistrátu, do čtvrtečního poledne neměl žádný poznatek o tom, že by do Kolmé ulice z odpovědných úředníků či zástupců vedení města někdo přišel. Po informaci, že uzavírka byla zrušena, doplnil: "Od primátorky města Andrey Pfeffer Ferklové mám informaci, že v pátek se žádná demolice konat nebude."