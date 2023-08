Zatímco zrekonstruovanou Moravskou ulici nad karlovarským chrámem Maří Magdaleny spláchl úterní přívalový déšť, v sousední ještě příkřejší Kolmé ulici, která na zásadní opravu teprve čeká, se nehnula ani kostka. Právě tato událost z tohoto týdne způsobila rozpor mezi magistrátem a památkáři.

Škody po přívalovém dešti v lázeňském centru Karlových Varů. | Video: Jana Kopecká

Vedení radnice na škody po úterním vydatném dešti reagovalo slovy, že když se rekonstrukce Moravské ulice v roce 2019 za 30 milionů korun dělala, město požadovalo, aby se dlažební kostky nedávaly jen na sucho do štěrku, jak to prosazoval Národní památkový ústav (NPÚ). Moravská ulice se totiž nachází v památkové zóně a zabetonovat kostky zde zkrátka není možné.

Úterní liják napáchal v lázeňském území mnohamilionové škody, které se město bude snažit uplatnit přes pojistku. Dokonce hrozí, že se Moravská ulice bude muset dělat kompletně znovu. A město nechce dávat dlažbu opět do štěrku. „Budeme vůči památkovému ústavu vzpurní,“ prohlásil ve středu radní Petr Bursík, který měl rekonstrukci v roce 2019 na starosti. „Jsme rozhodnuti jít na nejvyšší místa, abychom rozhodnutí památkářů změnili. Kanalizace by stejně nepobrala, hon na čarodějnice ale dělat nechceme,“ doplnil ho náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Déšť zdevastoval Moravskou ulici. Karlovarští radní jdou do boje s památkáři

Národní památkový ústav v Lokti se ale proti stanovisku radnice ostře ohradil a ve svém prohlášení říká, že město při rekonstrukci nepostupovalo podle schválených projektů. „Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti se ohrazuje proti prohlášení zástupců vedení města Karlovy Vary, že příčinou vyplavení dlažby v Moravské ulici jsou požadavky památkové péče. V projektu, který NPÚ posuzoval, byly navrženy velkoformátové dlažební kostky, které v průběhu realizace investor změnil na dlažbu menšího formátu, nevhodnou do tak prudkého svahu. Po celou dobu stavby bylo upozorňováno na špatnou kvalitu pokládky a spárování, a to i ze strany veřejnosti. Před rekonstrukcí byla dlažba v ulici položena 50 let do písku a nevyplavila se. Památková péče neodpovídá za kvalitu provedení stavby. Tuto odpovědnost nese projektant a dodavatel. Na rozhodnutí investora pak je, zda takovou stavbu převezme a zaplatí,“ stojí v prohlášení NPÚ. Že na vině nebude asi pokládka do písku, dokládá právě sousední Kolmá ulice, kde i po vydatné úterní průtrži mračen zůstala kostka vedle kostky.

Zdroj: Jana Kopecká

Vedení města ale trvá na tom, že oprava se dělala podle projektu. „Rekonstrukce Moravské ulice byla provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby, odsouhlasené všemi dotčenými orgány státní správy, včetně památkové péče. Stavba byla následně řádné zkolaudovaná,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál a pokračoval: „Jak už uvedli členové vedení města na středeční tiskové konferenci, škody na dlážděném povrchu Moravské ulice nejsou jen otázkou použité dlažby, ale také možnosti dešťové kanalizace pojmout takové přívalové deště, jaké nastal. V úterý v podvečer během čtyř hodin spadlo v Karlových Varech přes 80 mm srážek, což činí podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu denní srážkový rekord od začátku měření v Karlových Varech v roce 1939. Mimochodem je to polovina množství, které spadlo za celý dosud nejdeštivější měsíc v Karlových Varech od začátku měření, tedy za celý srpen 1986.“

Jak mluvčí magistrátu dodává, momentálně je největší prioritou vedení města najít ve spolupráci se všemi dotčenými orgány takový způsob opravy Moravské ulice, který by do budoucna zabránil podobným škodám i při takto extrémních situacích.