Mezi obcemi na Karlovarsku, v nichž našli útočiště lidé prchající před válkou na Ukrajině, jsou tři, které v porovnání s počtem obyvatel naprosto "válcují" ty ostatní. Nejvíce Ukrajinců sice bydlí nyní v Karlových Varech - k pátku 18. březnu to bylo 2933. V přepočtu na místní obyvatele je ale naprostým vítězem v počtu ukrajinských uprchlíků Březová, následuje Jenišov a trojici nejlepších zakončují Dalovice. Ne náhodou se jedná o obce, které se nacházejí v těsném sousedství lázeňského města, které už dříve padly do hledáčku Ukrajinců. Právě u příbuzných a známých našli uprchlíci nyní svůj nový domov.

"Uprchlíků tady máme dost. Rozmístili se hodně u místních lidí, kteří pocházejí z Ukrajiny," vysvětlil starosta Březové Martin Gruber.

Azyl v rodinách našli uprchlíci také v Jenišově, kde navíc běžencům byly nabídnuty hned dva místní objekty. Jeden je soukromou ubytovnou, druhým je pak dům ve vlastnictví obce. Do něj se ve středu večer nastěhovalo dvacet lidí - žen a dětí. Mezi nimi je i seniorka, paní Vera ze Sumy, která do České republiky utekla se svou dcerou, vnučkou i jedenáctiletým britským kocourem Funtikem. "Strašně moc vám Čechům děkujeme, opravdu, moc děkujeme," říká paní Vera a rozpláče se. "Druhou dceru a vnučku mám v Americe. Chtěla bych za nimi, budu se snažit získat vízum. Právě vnučka v Americe mi Funtika pořídila. A já ho tam nechat nemohla, musel jet s námi. Do teď přitom nikde jinde než doma nebyl," pokračuje seniorka.

O jenišovské Ukrajince se obec stará a pořídila jim dokonce i pračku či sporák. "Objekt, který jsme ukrajinským ženám a dětem nabídli, jsme před časem koupili. Plánovali jsme v něm místní služby, jako knihovnu, cukrárnu či veterinu, v budoucnu by tu mohl být i obecní úřad," vysvětluje starosta Jenišova Jiří Stehlík. I když nemá Jenišov na rozdávání, krátce po začátku konfliktu uvolnil pro Ukrajinu 50 tisíc korun. Do domu pro uprchlíky zavezli místní lidé dvacet postelí, z krizového centra přivezli také deky, povlečení i základní potraviny, nyní shánějí nábytek. Kdo může, pomáhá ženám a jejich dětem z vlastní peněženky. A tak přišly na řadu i potřeby pro kocoura Funtika, z čehož byla paní Vera velmi dojatá.

Ukrajinské ženy si dům začaly ihned zkrášlovat, věšely společně záclony a společně připravily i první jídla. "Zatím to vypadá, že budou žít jako komunita, je tu jen jedna kuchyň. Do budoucna je ale potřeba počítat s tím, že se budou chtít u vaření střídat," konstatuje starosta Jenišova.

V jenišovském domě přitom našla svůj nový domov rozmanitá skupina, mezi ženami je prodavačka, lékárnice, zubařka i pracovnice v armádě. "Je to hezké bydlení a jsme za něj velmi rády," komentovaly ženy svůj nový domov, do něhož putovaly vlakem téměř čtyři dny. Před tím se neznaly, každá pochází z jiného města, nyní je čekají zřejmě týdny společného bydlení.