V Sadu Karla IV. se počítá i s první zelenou zastávkou ve městě. Zeleň tam má převažovat nad šedou infrastrukturou.

Lázeňské město letos po ukončení filmového festivalu zahájí zásadní revitalizaci Sadů Karla IV., které jsou považovány jako hlavní prostranství před zrekonstruovanými Císařskými lázněmi. Začátkem května na to vyhlásilo vedení radnice veřejnou soutěž. Rekonstrukce poněkud zanedbaného parku, kde už byly pokáceny některé stromy, je předzvěstí přeměny celé lokality od Vřídla až k Císařským lázním na takzvané Divadelní korzo.

Jak avizoval náměstek karlovarské primátorky Lubomír Kovář (ANO), náklady jsou odhadovány asi na 16 milionů korun. „Plánujeme tam nejen výměnu mobiliáře, vybudujeme tam první zastávku se zelenou střechou a také nové veřejné osvětlení. Cestičky budou mlatové cesty. Co určitě necháme, je lavička Václav Havla,“ upřesnil náměstek Kovář.

Letos po festivalu chce město v Sadech Karla IV. realizovat vše kromě výsadby nové zeleně. Ta přijde na řadu až na jaře příštího roku. „Celý prostor parku chceme co nejvíce otevřít, aby byl vzdušnější,“ doplnil radní Petr Bursík (ODS).

Sady totiž nepůsobí jako celek, mají značné zápory, přitom patří k těm nejatraktivnějším místům v lázeňském územím i díky blízkosti řeky Teplá a sousedství výstavních budov.

Revitalizace parku bude v souladu s celou koncepcí Divadelního korza, které přemění pravý břeh řeky Teplé. Jedním jeho důležitým cílem je odtud odvést automobilovou dopravu, proto chce město nejdříve postavit parkovací dům u Galerie umění.

„Celá přeměna Sadů Karla IV. by měla stát kolem šestnácti milionů korun. Sedm milionů z toho by mohl činit příspěvek z programu ITI (Integrované územní investice) Karlovy Vary. Je možné, že na to budeme moci přesunout i nevyužité finance z jiných projektů,“ uzavřel náměstek Kovář, který připomněl, že město v tomto případě musí dodržet zásadu poměru 60 ku 40, a to ve prospěch výdajů do zeleně proti šedé infrastruktuře, která má mít nižší podíl.