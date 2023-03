Karlovy Vary se chystají na studie ke strategickým parkovacím domům. Ten u Galerie umění má architektonicky zapadnout do daného území.

Jeden parkovací dům plánuje město u Galerie umění. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Díky tomu, že byly Karlovy Vary společně s dalšími lázeňskými městy zařazeny na seznam UNESCO, může město čerpat mimořádné finanční prostředky. Dva miliony korun, které nyní získaly, budou použity nejen na plánované parkovací domy, ale také do Zámecké věže. Jak informoval radní Petr Bursík (ODS), k dvěma milionům korun navíc město muselo přidat ze svého 400 tisíc korun a celkový objem peněz tak činí 2,4 milionu.

"Co se týče parkovacích domů, peníze použijeme na projektové dokumentace. A to na parkovací dům u Galerie umění ve výši 600 tisíc korun a dále na parkovací dům v Polské ulici u hotelu Martel ve výši 840 tisíc korun," upřesnil radní Bursík s tím, že do Zámecké věže, konkrétně na její částečnou opravu, půjde 960 tisíc korun.

Jak už Deník informoval, parkovací dům u Galerie umění má vyřešit problém s parkováním v lázeňském území. Až po jeho dokončení může přijít na řadu realizace velkého projektu Divadelního korza, v rámci něhož se počítá s radikálním omezením parkování u Městského divadla. Pro město je právě proto parkovací dům u Galerie umění jednou z hlavních priorit. "Nyní se chystáme na studii tohoto domu vypsat poptávkové řízení. Už se také připravujeme na studii dalšího parkovacího domu v areálu bývalého Kattenbecku," doplnil radní. Vedení města má s touto lokalitou velké plány. Vedle parkovacího domu se totiž počítá například i s novou moderní centrálou městské policie.

I když vedení radnice má přesnou představu, kde by parkovací domy, které pomohou s parkováním nejen lázeňským hostům, ale i obyvatelům Karlových Varů, mohly stát, stále ale není jasné, jak to bude s financováním jejich výstavby. Jak už před časem radní konstatovali, provoz bude pro město zlatým dolem, a proto si je Karlovy Vary chtějí nechat ve svém majetku. Jejich realizace bude ale těžkým oříškem. Náklady všech tří jsou totiž odhadovány na tři čtvrtě miliardy korun. Proto chce město vstoupit do projektu se strategickým investorem. "Odhaduji, že jen příprava koncese bude trvat jeden rok. Než se kopne, to bude tak až za tři roky," poznamenal náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Nadzemní parkovací dům u Galerie umění má stát na současném malém parkovišti. Jak radní Bursík uklidnil, při jeho stavbě bude brán zřetel, aby architektonicky zapadl do tamějšího území, které se nachází pod lesem a na konci lázeňského území.